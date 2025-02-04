Мощная магнитная буря обрушится на Землю: прогноз по часам

Новая магнитная буря обрушится на Землю в ближайшие дни. Шторм продлится в течение нескольких дней. Подробный прогноз по часам — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Прогноз по часам

Первые геомагнитные возмущения начнутся в четверг, 6 февраля, в полночь. Показатели средней мощности бури продержатся до 18:00. После чего до 21:00 субботы, 8 февраля, магнитная буря отступит.

Новая волна возмущений начнется в полночь в воскресенье, 9 февраля. Показатели усилятся с 21:00 и продержатся до 18 часов понедельника, 10 февраля. После этого буря на некоторое время усилится.

Возможные последствия и меры защиты

В период геомагнитных возмущений многие люди замечают ухудшение самочувствия, изменение артериального давления, головные боли и общую слабость. Однако магнитные бури не способны вызывать новые патологии, они лишь усиливают уже имеющиеся хронические заболевания.

Чтобы защититься от возможных последствий, врачи советуют отказаться от тяжелой пищи в пользу легкой, снизить физическую нагрузку и уровень стресса. Важно контролировать состоянии здоровья и, при необходимости, обратиться к специалисту.

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