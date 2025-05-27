Подходит даже новичкам: назван топ-5 рабочих профессий с самой высокой зарплатой в Подмосковье

Автоэлектрики по итогам I квартала 2025 года возглавили топ самых высокооплачиваемых профессий в Московской области, их зарплата достигла 189 тыс. рублей в месяц, что на 25% больше, чем в прошлом году. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщили аналитики «Авито Работы».

Как рассказали эксперты, рост зарплат в этой сфере связан с растущей сложностью автомобильных систем и высоким спросом на профессиональное обслуживание.

Второе место в рейтинге занимают плиточники. Новым сотрудникам работодатели предлагают в среднем 162 тыс. рублей в месяц, что на 37% больше по сравнению с предыдущим годом. Эти специалисты востребованы как для отделки жилых, так и коммерческих помещений. Высокий спрос со стороны застройщиков и ремонтных компаний делает эту профессию одной из самых стабильных и высокооплачиваемых.

Замыкают тройку лидеров автомаляры: среднее предложение на рынке также составляет 162 тыс. рублей в месяц, увеличившись на 27% по сравнению с предыдущим годом. На четвертом месте находятся токари. Вакансии для них предлагают в среднем с зарплатой почти 153 тыс. рублей в месяц, что на 7% выше, чем в прошлом году.

В топ-5 вошли автомеханики с средней предлагаемой зарплатой 150 тыс. рублей в месяц (+18%). Востребованность специалистов объясняется ростом автопарков в регионе. Им предлагается работа по ремонту и обслуживанию автомобилей, отметили в «Авито».

Эксперты объяснили рост зарплат в автомобильной и строительной сферах развитием инфраструктурных проектов в регионе, увеличением спроса на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), а также востребованностью ремонтных работ и подготовкой к дачному сезону.

«Работодатели активнее конкурируют за квалифицированных специалистов, предлагая не только высокий уровень заработных плат, но и возможности профессионального роста, гибкие формы занятости и улучшенные условия труда. Рабочие профессии становятся все более привлекательным выбором как для начинающих специалистов, так и для опытных мастеров», — заключил директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы» Андрей Кучеренков.

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