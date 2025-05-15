Стало известно, за какие растения на участке могут оштрафовать

Дачникам напомнили о штрафах за выращивание на участке некоторых растений.

Речь идет о маке снотворном, конопле, шалфее, розе гавайской, голубом лотосе, мимозе хостилис и ипомее трехцветной, рассказала РИА Новости руководитель федеральной общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова.

В случае обнаружения на участке вышеперечисленных растений россиянам грозит штраф в размере до 300 тыс. руб. или привлечение к уголовной ответственности.

Ранее россиян предупредили об опасности выращивания ипомеи трехцветной. Это связано с тем, что растение включено в официальный перечень видов, содержащих наркотические или психотропные вещества, так как в ипомее обнаружено запрещенное вещество — эргин.