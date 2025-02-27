Границы Украины после окончания конфликта будут намечены по результатам сделки, заключенной в ходе торга, в котором будут учитываться все параметры, в том числе сильно возросший авторитет России после СВО. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявил политолог Дмитрий Аграновский.

Президент США Дональд Трамп заявил, что постарается, чтобы Киев смог вернуть большую часть территорий. Однако эти слова были сказаны для успокоения западных союзников, которые не играют большой роли в разрешении украинского кризиса, считает Аграновский. По его словам, Трамп хочет договориться с Москвой по вопросу контроля пространства Евразии. Параметры «сделки» зависят от искусства сторон.

«Военные в целом свое дело сделали. Теперь от дипломатов и политиков зависит, как именно будет выглядеть итоговая сделка. У России на руках появились дополнительные козыри. Сломать нас не удалось ни санкциями, ни военным путем, значит, надо разговаривать на равных», — отметил политолог.

Трамп готов идти на уступки Москве. Четыре территории, занесенные в Конституцию РФ, однозначно должны остаться в границах России, потому что был проведен референдум, и нельзя перечить воле народа, подчеркнул эксперт. Если США не согласятся даже на это, дальнейших переговоров быть не может, добавил он.

«Я думаю, что они согласятся даже на большее, потому что Украина сейчас не входит в число главных приоритетов США. Им надо с ней разобраться, договориться с Москвой, иметь дружественные отношения и заниматься другими делами, которые они считают более серьезными», — считает Аграновский.

Кроме того, условием переговоров будут не только территориальные изменения, но и установление в Киеве дружественного Москве режима. Потому что существование под боком большого и все еще экономически мощного враждебного государства недопустимо, заключил политолог.

Ранее стало известно, почему Украине грозит госпереворот.