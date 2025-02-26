Расходимся: Украине грозит государственный переворот
Эксперт Сивков: приостановка помощи Украине от США приблизит завершение СВО
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Новый президент США Дональд Трамп официально подтвердил приостановку помощи Украине. Это может привести к политическим, морально-психологическим и военным основаниям для скорого завершения СВО. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал военный эксперт Константин Сивков.
По словам специалиста, во-первых, прекратится постановка боеприпасов и противотанковых средств.
«Это резко снизит возможности по ведению боевых действий против российской армии, соответственно, облегчит проведение действий наших военных. Во-вторых, это деморализует украинскую армию. И, как следствие, снизится способность вооруженных сил Украины. Скорее всего, многие будут просто сдаваться», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
В-третьих, продолжил Сивков, прекращение помощи со стороны США Украине для многих украинских командиров и политиков будет означать, что Владимир Зеленский себя изжил, что необходимо налаживать отношения с Россией.
«Это может привести к государственному перевороту на Украине вообще, поэтому по политическим, морально психологическим и военным основаниям это может существенно приблизить возможность окончания конфликта на Украине победой России», — заключил военный эксперт.
Ранее политолог Федоров заявил, что Трамп ждет ухода Зеленского после выборов.