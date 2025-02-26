Расходимся: Украине грозит государственный переворот

«Это резко снизит возможности по ведению боевых действий против российской армии, соответственно, облегчит проведение действий наших военных. Во-вторых, это деморализует украинскую армию. И, как следствие, снизится способность вооруженных сил Украины. Скорее всего, многие будут просто сдаваться», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».