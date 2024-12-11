Подготовка к сдаче 5 городов на Донбассе говорит о постепенном возвращении Киева в реальность. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявил политолог Дмитрий Аграновский. По его словам, к украинцам приходит понимание бесполезности сопротивления, военных действий.

Киев начал подготавливать общественное мнение к сдаче 5 городов в ДНР, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Речь идет о таких населенных пунктах, как Покровск, Курахово, Часов Яр, Торецк и Мирноград. Сдача городов прекратит бессмысленное сопротивление ВСУ и напрасные жертвы, отметил политолог Аграновский.

«Я думаю, это может говорить о постепенном, очень трудном, очень неоднозначном и непоследовательном, но все-таки возвращении в реальность. Потому что Украина — это такое государство, изначально виртуальное образование, существующее в совершенно выдуманном мире либеральной пропаганды, которая во многом была сдобрена бандеровской, националистической пропагандой. И вот их возвращение в реальность. Оно происходит долго и мучительно», — считает эксперт.

Подготовка Киева к сдаче 5 городов свидетельствует о том, что среди украинской элиты еще есть остатки здравого смысла. При этом данные настроения не говорят о глобальном переломе сознания в стране, добавил Аграновский. Однако изначально украинцы при помощи Запада планировали организовать контрнаступление и всех победить, теперь же они увидели истинные мотивы своих европейских партнеров, заметил политолог. В Киеве начали понимать, что им будут помогать только в качестве расходного материала для поддержания противостояния с Россией, а не ради мнимой победы Украины.

Чем быстрее в Киеве осознают реальное положение вещей, тем быстрее конфликт прекратится, и сторонам удастся прийти к разумному заключению. Но на данный момент не стоит делать далеко идущие выводы, считает Аграновский.

«Пусть сдаются, пусть прекращают сопротивление», — подчеркнул он.

Политолог также отметил, что Москва ведет себя достаточно гуманно. Россия могла бы предложить более жесткие условия, силы и средства, заключил эксперт.

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