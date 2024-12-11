«Чистки рядов»: выяснилось, как после инаугурации Трампа сложится судьба Байдена из-за помилования сына

Избранный президент Америки Дональд Трамп не сможет по щелчку пальцев начать уголовное преследование действующего главы США Джо Байдена из-за скандала вокруг фигуры его сына Хантера. Однако в Вашингтоне возможны «чистки рядов». Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила политолог Наталия Елисеева.

Трамп опубликовал мем, высмеивающий финансирование Киева Байденом. Республиканец представил, как работает «байденомика» — коррупционная схема семьи Байдена с отмыванием денег через Украину. Ранее действующий президент США помиловал своего сына Хантера, признанного виновным в сокрытии данных при покупке оружия и уклонении от налогов.

Политолог Елисеева считает, что уголовное преследование самого Джо Байдена после инаугурации Трампа маловероятно. Она также напомнила о шутке про тетрадку Трампа, куда он записывает неугодные имена после своего избрания. Возможно, там есть и Байден.

«Шутки шутками, но мы говорим про серьезную судебную систему, которая выстраивалась десятилетиями и больше. Это все, конечно, по щелчку пальцев не делается, все довольно сложно, должен быть состав преступления. Тем более уголовное дело на бывшего президента — вещь довольно своеобразная. Я предполагаю, что Трамп будет думать, консультироваться с юристами, а дальше уже посмотрим», — отметила она.

Скандал с Байденом младшим не скажется на репутации Демократической партии и их положении на следующих президентских выборах в США — за 4 года все забудется, продолжила политолог. Она добавила, что Хантер уже отличался скандальными фото и другими обвинениями.

«Байден старший уже баллотироваться никуда не будет. А демократы как существовали, так существовать и будут. Просто, возможно, будут чистки рядов», — заключила Елисеева.

Ранее стало известно, что США хотят от Украины снижения возраста мобилизации до 18 лет.