Политолог Анпилогов: встреча в Дубае могла быть посвящена ядерному сдерживанию

Китай провел в Дубае закрытую встречу представителей пяти ядерных держав — России, Великобритании, КНР, США и Франции. Эксперты «ядерной пятерки» могли обсуждать вопросы ядерного разоружения, ядерного сдерживания, контроля за ядерным вооружением и режима нераспространения. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявил политолог Алексей Анпилогов. Он подчеркнул, что на данный момент утечек и более определенной информации по итогам встречи не появилось.

В МИД КНР заявили, что состоявшийся диалог позволил «избежать недопонимания и просчетов». Анпилогов назвал любые переговоры, в том числе встречу в Дубае, позитивной тенденцией с точки зрения дипломатического разрешения насущных проблем. По его словам, в последнее время в мире идет серьезная военная эскалация, которая все чаще застрагивает вопрос ядерного сдерживания. В качестве примера эксперт привел применение всех видов конвенционального оружия в конфликте на Украине.

«При этом западные страны все равно стараются эскалировать ситуацию, что, конечно, ведет мир вверх по так называемой лестнице эскалации. Последние из ее ступеней связаны с ядерным оружием и с его применением», — отметил политолог.

В настоящий момент мир гораздо ближе к любому прочтению ядерного конфликта, чем 5 или 10 лет назад, продолжил эксперт. Однако нельзя сказать, что мы находимся на пороге ядерной войны.

«Потому что до момента применения ядерного оружия существует еще несколько ступеней эскалации. Это и начало ядерных испытаний, и демонстрационные удары неядерным вооружением по целям, связанным с глобальным конфликтом. То есть это расширение конфликта за пределы Украины или прилежащих к Украине российских областей, удары по системам раннего ракетного предупреждения. Есть еще определенные ступеньки, но все они уже крайне некомфортны, потому что движение по ним может начаться уже абсолютно неуправляемо», — заключил Анпилогов.

Ранее стало известно, что Киев готовится к сдаче 5 городов в ДНР.