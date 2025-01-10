Политолог Федоров: переговоры Путина и Трампа могут завершить конфликт на Украине

Сам факт встречи между российским лидером Владимиром Путиным и избранным президентом США Дональдом Трампом выгоден обеим сторонам. Готовностью вести диалог республиканец показывает, что сразу начинает решать наболевшие вопросы, с которыми не мог справиться его предшественник на посту главы Белого дома Джо Байден. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявил политолог Георгий Федоров.

Трамп сообщил о подготовке к встрече с Путиным. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что оба политических лидера выражают готовность к диалогу, но конкретики в данном направлении в настоящий момент нет. Никаких условий для переговоров не требуется, нужно лишь обоюдное желание и политическая воля вести разговор, подчеркнули в Кремле. Политолог Федоров считает, что соратники Трампа уже могли начать подготовку в грядущей встрече, обдумывать вопросы.

Встреча с Путиным выгодна для Трампа, продолжил эксперт. С момента начала СВО западные лидеры стараются напрямую не общаться со своими «оппонентами», республиканец же нарушает это правило. Для Москвы официальная встреча с американским лидером выгодна, потому что в какой-то степени это событие может хотя бы на время пробить внешний блок вокруг России, добавил политолог.

Фото: [ официальный сайт президента РФ ]

По словам Федорова, интересен сам факт встречи политиков. Решение украинского конфликта будет зависеть от тех условий, которые озвучит Трамп.

«Я бы не относился к этому оптимистично. Трамп все-таки устраивает интересы Америки», — дополнил эксперт.

Если США захотят, конфликт на Украине закончится быстро. Без поддержки со стороны Америки он бы завершился в 2022 году, продолжил Федоров. Однако существуют и другие силы, заинтересованные в продолжении противостояния, заключил политолог.

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