Президентские выборы на Украине могут пройти сразу после остановки боевых действий, считает политолог Дмитрий Аграновский. При этом реальное волеизъявление народа в стране на данный момент невозможно, потому что большой массив политических сил не только не допускается к власти в Киеве, но и подвергается репрессиям, уточнил эксперт в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Выборы президента на Украине давно вышли за пределы правового поля и фактически не регламентируются законами, отметил Аграновский. Теперь они могут быть назначены в любой срок, а список кандидатов будет определяться так, как продиктует Запад. Сроки проведения выборов также зависят от предложений избранного президента США Дональда Трампа по решению украинского конфликта, добавил эксперт.

«Если остановка боевых действий произойдет в обозримой перспективе, то после этого, скорее всего, на Украине будет проведена имитация выборов. Конечно, эти выборы нельзя считать легитимными. Когда бы они не были проведены, нынешний политический режим на Украине уже давно лишился легитимности, и легитимизовать его через имитацию выборов будет просто невозможно», — подчеркнул политолог.

По его словам, на будущих выборах украинский народ будет выбирать между «плохим» и «очень плохим», потому что здравые политические силы просто не допускаются к власти. Несмотря на то, что глава киевского режима Владимир Зеленский теряет свою популярность, шансы на победу в условиях антидемократических выборов у него остаются. Ранее лидер Незалежной заявил, что планирует баллотироваться на второй срок, если экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный не решится выдвигать свою кандидатуру на пост президента.

«Попросту говоря, Зеленского могут «протащить». Особенно если западные кураторы посчитают, что его необходимо оставить. Если же они посчитают, что его необходимо заменить, то ситуация для него резко усложнится. К сожалению, политический процесс на Украине — это не столько результат деятельности украинского народа, сколько результат внешних факторов», — заключил эксперт.

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