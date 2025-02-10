Политолог Федоров назвал замену Зеленского задачей Трампа

Одна из задач главы США Дональда Трампа путем выборов сменить президента Украины Владимира Зеленского, например, на бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявил политолог Георгий Федоров. По его словам, Трампу нужен свой человек у власти в Киеве, а не «байденовский».

Для завершения конфликта на Украине в 2025 году есть все возможности, если Запад найдет силы «заставить» Россию, высказался ранее Зеленский. Он также выступил за усиление американского и европейского давления на Москву, в частности санкционного. Федоров назвал подобные заявления мечтами и высказываниями Зеленского.

«Если будут вводиться какие-то санкции, то это вопрос не к Зеленскому, он на это влиять никак не может. Трамп будет самостоятельно принимать решения. Сейчас Трамп слушает Зеленского в последнюю очередь и делает то, что сам считает нужным», — отметил эксперт.

Конфликт на Украине может закончиться в 2025 году, допустил Федоров. Все зависит от политической воли Москвы и Вашингтона, заключил он.

Ранее стало известно, как может измениться ключевая ставка после заседания совета директоров ЦБ РФ 14 февраля.