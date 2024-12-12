Новость о том, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) начнет готовить Украину к вступлению в Евросоюз и НАТО, является вербальной попыткой «пошерудить в медвежьей берлоге палкой» и может привести к тому, что Россия приостановит свое участие в организации, как это было с Советом Европы (СЕ) и Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ). Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщил политолог, доцент Финансового университета при правительстве России Алексей Мартынов.

Спецпредставитель председательства ОБСЕ по Украине Петр Мареш будет курировать более 20 принятых в обход России проектов и начнет готовить Киев к вступлению в ЕС и НАТО, пишут «Известия». Однако Москва, которая является членом союза и делает в него взносы, не давала согласие на утверждение подобной должности в организации. По словам Мартынова, ОБСЕ уже не решает задачи, которые были поставлены перед ней в момент учреждения. Политолог также не считает, что Украину могут взять в ЕС или НАТО, это противоречит как документам, так и логике.

Международные организации, которые последние несколько десятилетий интенсивно пытались захватить и захватывают под свой контроль США, уже не выполняют задачи по предотвращению и купированию конфликтов, а делают прямо противоположные вещи, заявил Мартынов. Ситуация с утверждением должности спецпредставителя председательства ОБСЕ по Украине стала последней каплей, когда все возможные «красные линии» уже пройдены.

«Совершенно точно в такой конструкции России делать нечего. Если не выходить из ОБСЕ, то приостанавливать или замораживать свое членство. Конечно, самое главное — это замораживать финансирование в любой форме», — считает политолог.

Кроме того, эксперт возложил ответственность за начало конфликта на Украине на членов ОБСЕ, которые в результате своих миссий не справились с разрешением гражданской войны на территории государства.

«Благодаря тому, что они не просто не справились, но и занимались прямо противоположным, Россия вынуждена была начать специальную военную операцию для спасения русскоязычных регионов Украины от прямого геноцида», — заключил политолог.

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