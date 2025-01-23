Политолог Мухин: конфликт на Украине возобновится через 2-4 года после заморозки

Вероятность возобновления вооруженного противостояния между РФ и НАТО через 2-4 года в случае заморозки конфликта на Украине очень велика. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявил политолог Алексей Мухин.

Британская газета Times сообщила, что высокопоставленные офицеры министерства обороны Великобритании выступают против скорого урегулирования украинского конфликта новым президентом США Дональдом Трампом. После заключения мирной сделки Россия и Европа начнут гонку по подготовке армий к следующему конфликту, считают англичане.

«Британии крайне не нравится, что Дональд Трамп и Владимир Путин могут договориться. Поэтому сейчас они подкладывают под возможные переговоры информационные мины, которые будут взрывать для того, чтобы пытаться повлиять на ход переговоров», — отметил Мухин.

Противостояние между Россией и странами Евросоюза, которые также являются членами НАТО, может возобновиться через 2-4 года после возможной заморозки украинского конфликта. Политолог допустил, что в следующий раз конфликт может стать ядерным.

Ранее стало известно, что Трамп изучает вопрос дальнейших поставок вооружения Киеву.