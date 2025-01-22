Политолог Дубравский: помощь Украине станет козырем Трампа в переговорах с РФ

Новый президент США не будет выделять дополнительную помощь Украине в ближайшее время, считает политолог Павел Дубравский. Он заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что вопрос финансирования Киева может стать козырем республиканца в переговорах с Россией.

Трамп сообщил, что Вашингтон изучает вопрос дальнейших поставок вооружения Киеву. Однако в ближайшее время Америка не пойдет на этот шаг, отметил Дубравский. Во-первых, республиканцы избирались под эгидой того, что не будут выделять деньги и вооружение другим странам, им нужно исполнять свои электоральные обещания. Во-вторых, на данный момент нет внесенного в Конгресс США законопроекта, предполагающего выделение средств. В-третьих, Трамп сам говорил, что хочет остаться миротворцем в истории США и всего мира, напомнил политолог.

Четвертым важным фактором эксперт назвал заявление спецпредставителя США по Украине Кита Келлога о том, что в ближайшие 100 дней оказание дополнительной помощи не планируется.

Дальнейшее выделение средств Киеву будет зависеть от переговоров. Дубравский предположил, что первый телефонный разговор между Кремлем и Белым домом может состояться в течение 1-2 недель, после чего должно стать известно о возможности и условиях сделки.

«На данный момент для России нет какого-то конкретного положительного предложения со стороны США. Москва может просто не согласиться. Скорее всего, согласится на обсуждение», — заключил эксперт.

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