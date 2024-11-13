Политолог Светов: Израиль не ответит на удар хуситов по американскому авианосцу

Хуситы «Ансар Аллах» нанесли удар по американскому авианосцу «Авраам Линкольн», который находился в Аравийском море. Об этом заявил официальный представитель армии Йемена Яхья Сариа. Он отметил, что операция прошла успешно и хуситы достигли своей цели, а удары будут продолжаться, пока Израиль не выведет свои войска их Ливана и сектора Газа.

Несмотря на заявление Сариа, США опровергли эту информацию и заверили, что все удары были отражены, никаких повреждений нет. Как дальше будут развиваться события, зависит от того, какая из сторон права. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал политолог Юрий Светов.

Эксперт отметил, что в случае, если удары все же достигли цели, то ответ США определенно будет, а если не достигли — американцы подчеркнут, что не боятся хуситов и будут угрожать в ответ.

«Они же регулярно бомбят хуситов в горных районах, могут и сейчас это сделать. А Израиль, естественно, никак не будет реагировать на это. То есть он не будет прекращать свои военные действия в секторе Газа и атаки на Ливан», — пояснил политолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В вопросе о действиях Израиля принимают решение американцы, а на хуситов, продолжил эксперт, реакции не будет никакой.

«Вся эта история продолжается раз за разом. Было же объявлено, что Иран якобы сделает свой ответный удар по Израилю до выборов в США. Выборы прошли — удара не было. Испугался Иран или отложил — сложно сказать. Но угроза эскалации конфликта присутствует», — заключил Светов.

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