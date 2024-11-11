Шольц планирует позвонить Путину: стали известны намерения канцлера Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц созвонился с избранным 47-м президентом США Дональдом Трампом и заявил, что собирается выйти на диалог с российским лидером Владимиром Путиным. Немецкий политик думает, что будет говорить с президентом РФ от имени Дональда Трампа, считает политолог Юрий Светов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких сигналов о возможных контактах Путина и Шольца в Кремле не получали. Светов сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что немецкий канцлер собирается звонить главе российского государства уже порядка полутора месяцев. По его словам, ранее действующий президент Америки Джо Байден должен был прилететь в Берлин на встречу руководителей Франции, Великобритании, Германии и США, после чего Шольц бы позвонил Путину. Но Байден не приехал.

«Теперь то, что не вышло с Байденом, Шольц пытается провернуть через Трампа. Он поговорил с Трампом. И теперь, видимо, думает, что будет говорить с Путиным от имени Трампа. Это далеко не так. Можно посмотреть на отсылки, которые дает тот же будущий советник Трампа Илон Маск в отношении Германии и правящей коалиции», — отметил политолог.

Светов полагает, что Путин не откажется от диалога с канцлером Германии, потому что на «Валдае» он заявил, что готов разговаривать со всеми. Встает другой вопрос: о чем разговаривать? Вести диалог с Шольцем сейчас «довольно смешно», считает политолог, потому что у него мало шансов на победу на возможных досрочных выборах в Бундестаг.

«Поэтому какой смысл с ним договариваться? Поговорить можно, а договариваться нет. Уже с другими силами надо говорить. И эти другие силы как раз мира на Украине не хотят, потому что главный претендент на должность будущего канцлера Фридрих Мерц, представитель Христианско-демократического союза, яростный русофоб», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что переговоры по Украине могут начаться уже в ближайший год.