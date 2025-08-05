Понадобится пиво: эффективный способ борьбы со слизнями в огороде, о котором вы точно не знали

Слизни могут нанести значительный ущерб огороду, особенно если не начать вовремя с ними бороться. Несколькими простыми, но эффективными способами борьбы с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» поделилась садовод Надежда Кашнова.

Первый способ — механический. Необходимо собирать слизней вручную рано утром или поздно вечером, когда они наиболее активны.

«Следующий способ — ловушки. Установите ловушки, наполнив неглубокие контейнеры (например, пластиковые бутылки) пивом. Слизни двинутся к запаху и попадут в ловушку. Также можно посыпать соль вокруг растений или использовать соленый раствор. Однако будьте осторожны, чтобы не повредить растения», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Можно пустить в ход и барьерные методы. Например, использовать песок или древесную золу.

«Обсыпьте грядки песком или древесной золой — это создаст барьер для слизней, так как им некомфортно передвигаться по таким поверхностям. Либо измельчите яичную скорлупу и рассыпьте их вокруг растений. Это отпугнет слизней», — продолжила садовод.

Еще один эффективный способ — применение репеллентов. Необходимо использовать натуральные репелленты, такие как эфирные масла (например, масло цитронеллы), чтобы отпугнуть слизней.

«Кроме того, птицы и определенные насекомые могут быть естественными охотниками для слизней. Попробуйте привлечь их в ваш сад, установив кормушки или специальные места для гнездования. Обязательно поддерживайте чистоту в огороде: убирайте опавшие листья, разоренные травы и другой растительный мусор, где могут прятаться слизни», — добавила эксперт.

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