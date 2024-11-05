После измены с Лерчек Натан поцеловал Бьянку: стал известен конец любовного треугольника

Последний выпуск популярного шоу «Звезды в джунглях» на ТНТ шокировал многих телезрителей. Нашумевшая история про измену исполнителя и участника шоу Натана жене с блогером Лерчек набирает обороты. Именно в этом выпуске вся страна увидела поцелуй пары. Но любовная интрига звезд с приходом певицы Бьянки превратилась в любовный треугольник, так как за один вечер Натан успел поцеловать обеих участниц.

Может ли его поведение говорить о том, что настоящих чувств к Лерчек исполнитель вовсе не испытывал? Что произошло между Натаном и Бьянкой и чем на самом деле завершилась эта любовная история в рамках реалити, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала таролог Инна Алексеева (Мишина).

И первая выпавшая карта, по словам эзотерика, — Туз мечей.

«Эта карта может указывать на важные открытия или озарения. В контексте отношений это может значить, что у Натана, возможно, были какие-то ясные мысли или намерения относительно Лерчек, но, скорее всего, они касались его собственных интересов или планов. Королева пентаклей, которая может символизировать Лерчек, означает заботу, практичность и устойчивость. Возможно, Натан мог видеть в ней определенную стабильность или ресурс», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Пятерка мечей, продолжила она, часто указывает на конфликт или чувство поражения. Таролог отметила, что у Натана, скорее всего, не было искренних чувств к Лерчек, и он в какой-то степени использовал ситуацию в своих интересах, что привело к конфликту.

«Иерофант — старший аркан. Эта карта может говорить о консервативных взглядах или следовании традициям. В контексте отношений может указывать на попытку построения чего-то более серьезного или, возможно, следования общественным нормам и ожиданиям. Восьмерка кубков свидетельствует о разочаровании или уходе, возможно, указывает на то, что Лерчек могла разочароваться в ситуации или решить дистанцироваться от непредсказуемых обстоятельств», — добавила Алексеева.

Следующая карта — Десятка мечей. Это показатель завершения трудного этапа или болезненного конца чего-либо.

«Можно сказать, что их отношения, какими бы они ни были, закончатся на болезненной ноте. А Тройка мечей связана с сердечной болью, предательством или разочарованием. Можно говорить о том, что все стороны конфликта испытывают эмоциональные переживания», — подчеркнула таролог.

Паж кубков в контексте отношений с Бьянкой, по словам эзотерика, указывает на некие романтические чувства или флирт. Но эти чувства начинающиеся и незрелые.

«Пятерка жезлов свидетельствует о конкуренции или борьбе. Возможно, Бьянка спровоцировала ситуацию намеренно, чтобы создать напряжение между Лерчек и Натаном. А вот Дурак — старший аркан, говорит о новом начале или беззаботном отношении к ситуации. Возможно, после шоу у всех троих будет шанс начать с чистого листа вне зависимости от того, что произошло. Эти карты предлагают каждому из них сделать выводы и, возможно, двигаться дальше с новыми осознаниями», — заключила Алексеева.

Ранее эзотерик раскрыла, сможет ли Натан спасти брак.