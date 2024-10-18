Натан изменил жене с Лерчек: сможет ли рэпер спасти брак — шансы минимальны

Известный певец Natan попал в скандал после измены своей жене с блогером Лерчек, с которой они вместе участвовали в шоу «Звезды в Африке». Исполнитель заявил, что ему стыдно и всеми силами мужчина пытается исправить свою ошибку. Ждет ли певца развод или ему удастся сохранить семью, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала таролог Инна Алексеева (Мишина).

Она отметила, что в данной ситуации расклад Таро дает много пищи для размышлений.

«Пятерка Кубков указывает на утрату и сожаление, что может отражать чувства Натана после измены. Он может осознавать последствия своих действий, а четверка Пентаклей говорит о его попытках удержать стабильность и защитить то, что у него есть», — пояснила экстрасенс интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Старший аркан Мир, продолжила она, свидетельствует о завершении одного этапа и возможности нового начала, что может произойти как в отношениях с супругой, так и в карьере.

«Рыцарь Кубков символизирует романтичное и импульсивное поведение, которое могло подтолкнуть его к измене, а Королева монет олицетворяет стремление к материальным благам и комфорту. Девятка монет свидетельствует о возможности достижения гармонии и самодостаточности, что может помочь Натану разобраться в своих чувствах и потенциально спасти семью», — добавила Алексеева.

Тем не менее таролог подчеркнула, что все зависит от его осознанности и готовности работать над отношениями. В данном раскладе можно увидеть как шансы на восстановление, так и глубокие обдумывания поступков.

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