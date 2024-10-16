Пособие по безработице вырастет в 2025 году: кто его сможет получать

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медиасток.рф

Фото: [медиасток.рф]

В 2025 году пособие по безработице в России проиндексируют на уровень инфляции — 7,3%, его максимальный размер составит 14 720 рублей, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков. Кто будет получать увеличенные выплаты — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Размер пособия

Претендовать на пособие могут лишь граждане, которые официально признаны безработными. Согласно Закону «О занятости населения в РФ», для людей, проработавших не менее 26 недель за последний год и вставших на учет не позднее 12 месяцев после увольнения, размер пособия в первые 3 месяца составляет 75% среднего заработка, в последующие — 60%. При этом правительством установлены максимальная сумма ежемесячных выплат, в 2024 году — 13 738, 61 рубля в первые 3 месяца, 5 370 рублей — в последующие, и минимальная, на данный момент она составляет 1 611 рублей.

Минимальный размер пособия в течение 3 месяцев получают граждане:

  • которые впервые ищут работу;
  • не работавшие в течение последнего года;
  • работавшие менее 26 недель за последние 12 месяцев;
  • уволенные за дисциплинарные проступки или др.;
  • отчисленные из образовательной организации после поступления на обучения по направлению службы занятости;
  • прекратившие деятельность ИП или вышедшие из крестьянско-фермерских хозяйств.

Особые условия начисления пособия по безработице предусмотрены для граждан предпенсионного возраста, они могут получать выплаты в течение 12 месяцев или дольше. Срок выплаты увеличивается на 2 недели за каждый год, проработанный сверх 20-летнего стажа у женщин и 25-летнего у мужчин. В первые 3 месяца гражданам выплачивается 75% от среднего заработка, следующие 4 — 60%, далее — 45%. Максимальный размер пособия на протяжении всего времени составляет 13 738,61 рубля.

freepik.com

Фото: [freepik.com]

Для детей-сирот до достижения ими 23 лет также установлен максимальный размер пособия 13 738,61 рубля на протяжении полугода со дня регистрации в качестве безработных. Дополнительное пособие выплачивается безработным гражданам, подвергшимся воздействию радиации из-за аварий и катастроф.

Кого могут признать безработным

Официально безработными признаются трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, но находятся в поисках подходящей вакансии через службу занятости. С 1 января 2025 году вступит в силу статья 23 Закона «О занятости населения в РФ» от 12.12.2023, согласно которой безработными будут признаваться «трудоспособные граждане, которые ищут работу, зарегистрированы органами службы занятости в целях поиска подходящей работы и готовы к ней приступить».

Безработным не может быть признан:

  • гражданин младше 16 лет;
  • человек, учащийся очно;
  • лицо, осуществляющее уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за престарелым, нуждающимся в постоянном уходе или достигшим возраста 80 лет;
  • гражданин, создавший приемную семью для пожилых и инвалидов;
  • приемный родитель;
  • пенсионер;
  • осужденный, находящийся в местах лишения свободы (если наказание не назначено условно) или приговоренный к исправительным или принудительным работам;
  • плательщик налога на профессиональный доход (самозанятый);
  • индивидуальный предприниматель, нотариус частной практики, адвокат или иной гражданин, чья деятельность подлежит госрегистрации и (или) лицензированию;
  • владелец личного подсобного хозяйства;
  • член крестьянского (фермерского) хозяйства, корпоративной коммерческой организации;
  • гражданин, проходящий военную службу по призыву, альтернативную гражданскую службу или пребывающий в добровольческих формированиях.

Кроме того, безработным нельзя признать человека, который отсутствует на рабочем месте в связи с временной нетрудоспособностью, отпуском, прохождением профобучения, получением профессионального образования или дополнительного профобразования, призывом на военные сборы, приостановкой производства из-за забастовки и т.д.

Порядок оформления пособия по безработице

Регистрация граждан в качестве безработных осуществляется по месту жительства. Для постановки на учет в Центр занятости населения необходимо предоставить: паспорт, трудовую книжку, документ об образовании, справку о среднем заработке за последние 3 месяца на последнем месте работы, ИНН.

freepik.com

Фото: [freepik.com]

Подать документы можно 3 способами:

  • в Центре занятости населения по месту жительства (очно);
  • через портал Госуслуг;
  • на сайте Работа России.

Решение о признании гражданина безработным должно быть принято в течение 11 дней после подачи заявления, одновременно с этим назначается пособие.

Гражданин может получить отказ в признании безработным:

  • в случае отказа от 2 вакансий в течение 10 дней со дня регистрации в службе занятости;
  • при непосещении службы занятости без уважительных причин в день, назначенный для регистрации в качестве безработного;
  • при предоставлении документов с заведомо ложными сведениями об отсутствии работы и заработка, другие неверные данные;
  • если он не направили в службу занятости информацию о выбранных вакансиях или вариантах профобучения из перечня службы занятости, дне и результатах собеседования с работодателем.

В случае отказа повторная регистрация в качестве безработного доступна в течение месяца.

Приостановление выплаты пособия

Выплата прекращается в день снятия гражданина с учета в качестве безработного. Кроме того, человека могут лишить пособия на 1 месяц (он будет засчитан в период выплаты).

МедиаБанк Подмосковья/Андрей Семибратов

Фото: [МедиаБанк Подмосковья/Андрей Семибратов]

На 1 месяц выплата пособия прекращается:

  • если гражданин явился в орган службы занятости в состоянии алкогольного/наркотического опьянения;
  • в случае неуспеваемости или прогулов, самовольного прекращения учебы по направлению органов службы занятости;
  • при невыполнении индивидуального плана содействия занятости без уважительных причин (вступает в силу с 01.01.2025).

Когда еще нельзя получить пособие по безработице:

  • при получении пособий по беременности и родам;
  • в случае выезда безработного с места жительства или места пребывания в связи с обучением по очно-заочной или заочной форме;
  • во время призыва безработного гражданина на военные сборы;
  • в период привлечения к мероприятиям по подготовке к военной службе, а также связанных с исполнением государственных обязанностей.

Ранее стало известно, что в России вводят единый ипотечный стандарт, из-за чего с 1 января 2025 года не все граждане смогут позволить себе покупку жилья.

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