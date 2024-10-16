Пособие по безработице вырастет в 2025 году: кто его сможет получать

В 2025 году пособие по безработице в России проиндексируют на уровень инфляции — 7,3%, его максимальный размер составит 14 720 рублей, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков. Кто будет получать увеличенные выплаты — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Размер пособия

Претендовать на пособие могут лишь граждане, которые официально признаны безработными. Согласно Закону «О занятости населения в РФ», для людей, проработавших не менее 26 недель за последний год и вставших на учет не позднее 12 месяцев после увольнения, размер пособия в первые 3 месяца составляет 75% среднего заработка, в последующие — 60%. При этом правительством установлены максимальная сумма ежемесячных выплат, в 2024 году — 13 738, 61 рубля в первые 3 месяца, 5 370 рублей — в последующие, и минимальная, на данный момент она составляет 1 611 рублей.

Минимальный размер пособия в течение 3 месяцев получают граждане:

которые впервые ищут работу;

не работавшие в течение последнего года;

работавшие менее 26 недель за последние 12 месяцев;

уволенные за дисциплинарные проступки или др.;

отчисленные из образовательной организации после поступления на обучения по направлению службы занятости;

прекратившие деятельность ИП или вышедшие из крестьянско-фермерских хозяйств.

Особые условия начисления пособия по безработице предусмотрены для граждан предпенсионного возраста, они могут получать выплаты в течение 12 месяцев или дольше. Срок выплаты увеличивается на 2 недели за каждый год, проработанный сверх 20-летнего стажа у женщин и 25-летнего у мужчин. В первые 3 месяца гражданам выплачивается 75% от среднего заработка, следующие 4 — 60%, далее — 45%. Максимальный размер пособия на протяжении всего времени составляет 13 738,61 рубля.

Фото: [ freepik.com ]

Для детей-сирот до достижения ими 23 лет также установлен максимальный размер пособия 13 738,61 рубля на протяжении полугода со дня регистрации в качестве безработных. Дополнительное пособие выплачивается безработным гражданам, подвергшимся воздействию радиации из-за аварий и катастроф.

Кого могут признать безработным

Официально безработными признаются трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, но находятся в поисках подходящей вакансии через службу занятости. С 1 января 2025 году вступит в силу статья 23 Закона «О занятости населения в РФ» от 12.12.2023, согласно которой безработными будут признаваться «трудоспособные граждане, которые ищут работу, зарегистрированы органами службы занятости в целях поиска подходящей работы и готовы к ней приступить».

Безработным не может быть признан:

гражданин младше 16 лет;

человек, учащийся очно;

лицо, осуществляющее уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за престарелым, нуждающимся в постоянном уходе или достигшим возраста 80 лет;

гражданин, создавший приемную семью для пожилых и инвалидов;

приемный родитель;

пенсионер;

осужденный, находящийся в местах лишения свободы (если наказание не назначено условно) или приговоренный к исправительным или принудительным работам;

плательщик налога на профессиональный доход (самозанятый);

индивидуальный предприниматель, нотариус частной практики, адвокат или иной гражданин, чья деятельность подлежит госрегистрации и (или) лицензированию;

владелец личного подсобного хозяйства;

член крестьянского (фермерского) хозяйства, корпоративной коммерческой организации;

гражданин, проходящий военную службу по призыву, альтернативную гражданскую службу или пребывающий в добровольческих формированиях.

Кроме того, безработным нельзя признать человека, который отсутствует на рабочем месте в связи с временной нетрудоспособностью, отпуском, прохождением профобучения, получением профессионального образования или дополнительного профобразования, призывом на военные сборы, приостановкой производства из-за забастовки и т.д.

Порядок оформления пособия по безработице

Регистрация граждан в качестве безработных осуществляется по месту жительства. Для постановки на учет в Центр занятости населения необходимо предоставить: паспорт, трудовую книжку, документ об образовании, справку о среднем заработке за последние 3 месяца на последнем месте работы, ИНН.

Фото: [ freepik.com ]

Подать документы можно 3 способами:

в Центре занятости населения по месту жительства (очно);

через портал Госуслуг;

на сайте Работа России.

Решение о признании гражданина безработным должно быть принято в течение 11 дней после подачи заявления, одновременно с этим назначается пособие.

Гражданин может получить отказ в признании безработным:

в случае отказа от 2 вакансий в течение 10 дней со дня регистрации в службе занятости;

при непосещении службы занятости без уважительных причин в день, назначенный для регистрации в качестве безработного;

при предоставлении документов с заведомо ложными сведениями об отсутствии работы и заработка, другие неверные данные;

если он не направили в службу занятости информацию о выбранных вакансиях или вариантах профобучения из перечня службы занятости, дне и результатах собеседования с работодателем.

В случае отказа повторная регистрация в качестве безработного доступна в течение месяца.

Приостановление выплаты пособия

Выплата прекращается в день снятия гражданина с учета в качестве безработного. Кроме того, человека могут лишить пособия на 1 месяц (он будет засчитан в период выплаты).

Фото: [ МедиаБанк Подмосковья/Андрей Семибратов ]

На 1 месяц выплата пособия прекращается:

если гражданин явился в орган службы занятости в состоянии алкогольного/наркотического опьянения;

в случае неуспеваемости или прогулов, самовольного прекращения учебы по направлению органов службы занятости;

при невыполнении индивидуального плана содействия занятости без уважительных причин (вступает в силу с 01.01.2025).

Когда еще нельзя получить пособие по безработице:

при получении пособий по беременности и родам;

в случае выезда безработного с места жительства или места пребывания в связи с обучением по очно-заочной или заочной форме;

во время призыва безработного гражданина на военные сборы;

в период привлечения к мероприятиям по подготовке к военной службе, а также связанных с исполнением государственных обязанностей.

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