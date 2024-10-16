Пособие по безработице вырастет в 2025 году: кто его сможет получать
Фото: [медиасток.рф]
В 2025 году пособие по безработице в России проиндексируют на уровень инфляции — 7,3%, его максимальный размер составит 14 720 рублей, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков. Кто будет получать увеличенные выплаты — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Размер пособия
Претендовать на пособие могут лишь граждане, которые официально признаны безработными. Согласно Закону «О занятости населения в РФ», для людей, проработавших не менее 26 недель за последний год и вставших на учет не позднее 12 месяцев после увольнения, размер пособия в первые 3 месяца составляет 75% среднего заработка, в последующие — 60%. При этом правительством установлены максимальная сумма ежемесячных выплат, в 2024 году — 13 738, 61 рубля в первые 3 месяца, 5 370 рублей — в последующие, и минимальная, на данный момент она составляет 1 611 рублей.
Минимальный размер пособия в течение 3 месяцев получают граждане:
- которые впервые ищут работу;
- не работавшие в течение последнего года;
- работавшие менее 26 недель за последние 12 месяцев;
- уволенные за дисциплинарные проступки или др.;
- отчисленные из образовательной организации после поступления на обучения по направлению службы занятости;
- прекратившие деятельность ИП или вышедшие из крестьянско-фермерских хозяйств.
Особые условия начисления пособия по безработице предусмотрены для граждан предпенсионного возраста, они могут получать выплаты в течение 12 месяцев или дольше. Срок выплаты увеличивается на 2 недели за каждый год, проработанный сверх 20-летнего стажа у женщин и 25-летнего у мужчин. В первые 3 месяца гражданам выплачивается 75% от среднего заработка, следующие 4 — 60%, далее — 45%. Максимальный размер пособия на протяжении всего времени составляет 13 738,61 рубля.
Фото: [freepik.com]
Для детей-сирот до достижения ими 23 лет также установлен максимальный размер пособия 13 738,61 рубля на протяжении полугода со дня регистрации в качестве безработных. Дополнительное пособие выплачивается безработным гражданам, подвергшимся воздействию радиации из-за аварий и катастроф.
Кого могут признать безработным
Официально безработными признаются трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, но находятся в поисках подходящей вакансии через службу занятости. С 1 января 2025 году вступит в силу статья 23 Закона «О занятости населения в РФ» от 12.12.2023, согласно которой безработными будут признаваться «трудоспособные граждане, которые ищут работу, зарегистрированы органами службы занятости в целях поиска подходящей работы и готовы к ней приступить».
Безработным не может быть признан:
- гражданин младше 16 лет;
- человек, учащийся очно;
- лицо, осуществляющее уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за престарелым, нуждающимся в постоянном уходе или достигшим возраста 80 лет;
- гражданин, создавший приемную семью для пожилых и инвалидов;
- приемный родитель;
- пенсионер;
- осужденный, находящийся в местах лишения свободы (если наказание не назначено условно) или приговоренный к исправительным или принудительным работам;
- плательщик налога на профессиональный доход (самозанятый);
- индивидуальный предприниматель, нотариус частной практики, адвокат или иной гражданин, чья деятельность подлежит госрегистрации и (или) лицензированию;
- владелец личного подсобного хозяйства;
- член крестьянского (фермерского) хозяйства, корпоративной коммерческой организации;
- гражданин, проходящий военную службу по призыву, альтернативную гражданскую службу или пребывающий в добровольческих формированиях.
Кроме того, безработным нельзя признать человека, который отсутствует на рабочем месте в связи с временной нетрудоспособностью, отпуском, прохождением профобучения, получением профессионального образования или дополнительного профобразования, призывом на военные сборы, приостановкой производства из-за забастовки и т.д.
Порядок оформления пособия по безработице
Регистрация граждан в качестве безработных осуществляется по месту жительства. Для постановки на учет в Центр занятости населения необходимо предоставить: паспорт, трудовую книжку, документ об образовании, справку о среднем заработке за последние 3 месяца на последнем месте работы, ИНН.
Фото: [freepik.com]
Подать документы можно 3 способами:
- в Центре занятости населения по месту жительства (очно);
- через портал Госуслуг;
- на сайте Работа России.
Решение о признании гражданина безработным должно быть принято в течение 11 дней после подачи заявления, одновременно с этим назначается пособие.
Гражданин может получить отказ в признании безработным:
- в случае отказа от 2 вакансий в течение 10 дней со дня регистрации в службе занятости;
- при непосещении службы занятости без уважительных причин в день, назначенный для регистрации в качестве безработного;
- при предоставлении документов с заведомо ложными сведениями об отсутствии работы и заработка, другие неверные данные;
- если он не направили в службу занятости информацию о выбранных вакансиях или вариантах профобучения из перечня службы занятости, дне и результатах собеседования с работодателем.
В случае отказа повторная регистрация в качестве безработного доступна в течение месяца.
Приостановление выплаты пособия
Выплата прекращается в день снятия гражданина с учета в качестве безработного. Кроме того, человека могут лишить пособия на 1 месяц (он будет засчитан в период выплаты).
Фото: [МедиаБанк Подмосковья/Андрей Семибратов]
На 1 месяц выплата пособия прекращается:
- если гражданин явился в орган службы занятости в состоянии алкогольного/наркотического опьянения;
- в случае неуспеваемости или прогулов, самовольного прекращения учебы по направлению органов службы занятости;
- при невыполнении индивидуального плана содействия занятости без уважительных причин (вступает в силу с 01.01.2025).
Когда еще нельзя получить пособие по безработице:
- при получении пособий по беременности и родам;
- в случае выезда безработного с места жительства или места пребывания в связи с обучением по очно-заочной или заочной форме;
- во время призыва безработного гражданина на военные сборы;
- в период привлечения к мероприятиям по подготовке к военной службе, а также связанных с исполнением государственных обязанностей.
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