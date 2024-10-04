В России вводят единый ипотечный стандарт: кто сможет позволить себе квартиру с 1 января 2025 года — не все смогут взять

С 1 января 2025 года Центральный банк России вводит единый ипотечный стандарт. Что изменится для жителей страны и как теперь будут продаваться квартиры, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.

По ее словам, такая идея «витала в воздухе» еще с лета 2024 года, дозревала и наконец-то получила реальные очертания. Тем более, что тренд на стандартизацию всех базовых сервисов и продуктов, к которым относиться и ипотечное кредитование, явно прослеживался уже на протяжении последних нескольких лет.

«Предполагается, что договор на стандартную ипотеку должен будет помещаться на одной странице, что уже не плохо. Его форма будет типовой, без многочисленных приписок и особых условий, прописанных мелким шрифтом, которые как раз и таили в себе все скрытые для нас как плательщиков «подводные камни», — пояснила экономист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Эксперт отметила, что внедрение подобного стандарта, безусловно, будет способствовать повышению прозрачности ипотечных продуктов, что особенно важно в ситуации, когда большинство заемщиков, как правило, плохо знают свои права и не до конца понимают последствия своих действий, а кредиторы не всегда заинтересованы в том, чтобы выстраивать взаимоотношения с ними на максимально доверительной основе.

«В целом, подоплека такой инициативы будет направлена на снижение закредитованности населения и «охлаждении» рынка ипотечного жилья. С одной стороны, с введением единого ипотечного стандарта получить кредит станет сложнее. Круг потенциальных получателей ипотечного кредита сузится. Теперь в составе первоначального взноса нельзя будет учитывать сумму, которая возвратится покупателю после приобретения квартиры, так называемый кешбэк», — добавила Проданова.

Оплата стартового капитала будет возможна исключительно за счет собственных средств заемщика.

«Нырнуть в этот омут смогут только «особо подкованные» граждане, имеющие реальные финансовые возможности не только на то, чтобы оплатить первоначальный взнос, но и ежемесячно нести бремя по погашению взятых на себя обязательств. С другой стороны, введение ипотечного стандарта установит ряд ограничений и для самих банков, отсекая практики различного рода «схем» и уловок по выдаче высокорисковых кредитов», — заключила экономист.

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