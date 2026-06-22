Поступление на бюджет в 2026 году: почему даже 85 баллов за предмет может не хватить

Выпускники с высокими результатами ЕГЭ в 2026 году столкнутся с жесткой конкуренцией при поступлении на бюджет, однако говорить о том, что даже 85 баллов автоматически лишают шансов на зачисление, пока преждевременно. Все будет зависеть от выбранного направления, конкретного вуза и стратегии самого абитуриента. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала заместитель директора и ответственный секретарь приемной подкомиссии Московского областного филиала РАНХиГС при Президенте РФ Эльвира Дементьева.

По словам эксперта, наиболее сложная ситуация традиционно складывается на самых востребованных направлениях подготовки. В первую очередь это IT-специальности, где конкурс в ведущих вузах нередко достигает 10–15 человек на одно бюджетное место. Высоким остается и конкурс на программы по экономике и менеджменту, особенно на фоне постепенного сокращения числа бюджетных мест.

«Чтобы пройти на бюджет по таким направлениям, зачастую необходимо набирать в среднем более 90 баллов за каждый экзамен. Поэтому результаты на уровне 85 баллов уже не дают тех гарантий, которые могли казаться достаточными несколько лет назад», — отметила Дементьева.

При этом она подчеркнула, что высокая конкуренция связана не только с результатами ЕГЭ. Существенную часть бюджетных мест в престижных вузах ежегодно занимают победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников, а также перечневых олимпиад, имеющие право поступления без вступительных испытаний.

Дополнительным фактором становятся внутренние экзамены, которые проводят многие ведущие университеты. Такие испытания позволяют вузам оценить уровень подготовки абитуриентов значительно глубже школьной программы и нередко оказываются не менее важными, чем результаты ЕГЭ.

Эксперт отметила, что одной из самых распространенных ошибок остается ставка на единственный вуз и одну популярную программу. Даже выпускники с высокими баллами часто недооценивают реальный уровень конкуренции и в итоге оказываются за пределами бюджетного набора.

«Поступление только в один вуз — очень рискованная стратегия. Абитуриентам необходимо использовать все возможности и подавать документы сразу в несколько учебных заведений. Закон позволяет выбрать до пяти вузов и до пяти направлений подготовки в каждом», — подчеркнула Дементьева.

По мнению специалиста, в целом приемная кампания 2026 года действительно может оказаться сложнее для тех, кто рассчитывает поступить в топовые университеты на самые популярные специальности. Однако для большинства абитуриентов решающим фактором по-прежнему остается не только сумма баллов ЕГЭ, но и грамотный выбор направлений, знание правил приема и готовность рассматривать несколько вариантов поступления.