Потеряла сексуальность: стало известно, почему Лариса Гузеева кардинально сменила имидж

Ведущая программы «Давай поженимся» Лариса Гузеева удивила коллег и поклонников новым образом — актриса осветлила брови и пряди волос. В соцсетях ее новый образ не оценили. Он также не понравился ее коллеге Розе Сябитовой. Но такое изменение — не попытка «хайпануть», а желание усовершенствоваться и быть красивой, пояснила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» психолог Марианна Абравитова.

Эксперт отметила, что в программе «Давай поженимся» Лариса Гузеева находится в самом центре событий и в личной жизни огромного количества женщин и мужчин.

«Конечно, человек, который находится внутри такой программы, должен выглядеть соответствующе. А мы в последнее время привыкли видеть Ларису уже и располневшей, и постаревшей. Как сексуальный объект и как красивая женщина она там уже не фигурировала. Видимо, пришло время менять имидж, и она сама это почувствовала, решив ставить эксперименты», — рассказала психолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Дело вовсе не в «хайпе», а в желании совершенствоваться и быть красивой, добавила эксперт.

«То, что ей 65 лет, ничего в современной жизни не значит, потому что у нас отменено вообще понятие старости. Если ты хочешь его отменить, сейчас огромное количество возможностей, чтобы это сделать. И первая возможность — быть молодым в душе. Если ты внутри молод, ты будешь не так быстро стареть. Твой психологический возраст будет удерживаться на других отметках и тело будет под это подстраиваться», — подчеркнула психолог.

У Ларисы Гузеевой, по словам эксперта, вполне может получиться и омолодиться, и похорошеть, потому что она человек харизматичный и умный. Актрисе стоит лишь направить мысли в эту сторону.

«Ей не хватает вкуса, хорошего стилиста. Это касается не только одежды и прически, но и макияжа. Скорее всего, она просто не допускает до себя таких специалистов, потому что считает, что сама лучше всех все знает. Конечно, ее харизматичность и популярность дают ей право так себя вести, но с ее природной красотой есть от чего оттолкнуться, и она может дойти до таких вершин красоты и стиля, что переплюнет и Монику Белуччи», — заключила Абравитова.

Ранее эксперт рассказала, почему Яна Кошкина решила развестись после полутора лет брака.