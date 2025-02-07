Правила полива, подкормки и возможные риски: как подготовить рассаду к сезону посадок

Скоро наступит время, когда все садоводы и огородники начинают активную подготовку к сезону посадок, и начнут они ее, конечно же, с выращивания рассады. Исполнительный директор магазина садовых товаров Garden Shop в Imperial Garden Алеся Васильева рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», в чем заключается особенности подготовки к сезону.

Основные правила и возможные риски

По словам эксперта, рассада — это молодые растения, которые выращивают дома в защищенном грунте и затем пересаживают уже на грядки или участок, при этом важно учитывать некоторые особенности по уходу с рассадой.

«Даже дома рассада может заболеть. Во-первых, на это влияет некачественная подготовка или вовсе отсутствие подготовки почвы и семенного материала к посеву. Во-вторых, это неправильные условия проращивания семян, а также неправильные условия выращивания и самой рассады: например, постоянное переливание почвы, недостаточное освещение, неправильно подобранный температурный режим и место выращивания рассады», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Фото: [ freepik.com ]

На это также влияет неправильно выбранный и подготовленный инвентарь для выращивания рассады, продолжила Васильева.

«В-третьих, это недостаток питательных веществ. И наконец, заражение болезнями и вредителями от других растений, в том числе комнатных, поэтому важно следить за их расстановкой в одном месте», — добавила эксперт.

Подготовка почвы и семян

Она подчеркнула, что есть несколько правил и принципов по уходу за рассадой, чтобы избежать вышеперечисленных проблем. Например, важно правильно подготовить почву и семена к посадке.

«Для этого надо помнить, что любой грунт может быть заражен, поэтому его необходимо обеззаразить: хорошо пролить почву пару раз кипятком и дать стечь лишней влаге. Еще лучше — прокалить ее в микроволновке или духовке. Далее заселяем наш грунт полезными микроорганизмами. Тут можно использовать раствор фитоспорина или трихоцина или оздоровитель почвы — комплекс БТУ», — продолжила Васильева.

Семена также желательно дезинфицировать — замочить на 20-30 минут в биопрепарате «фитоспорин» или аптечном «хлоргексидине».

Фото: [ freepik.com ]

«Далее переходим к условиям проращивания. Когда семена посеяны в грунт, то до момента всходов их обычно накрывают пищевой пленкой или крышкой для создания парникового эффекта. Не забудьте сделать в них отверстия и обязательно пару раз в день открывайте на проветривание. Тара, в которой выращивается рассада, также должна обязательно иметь отверстия для отведения лишней влаги», — отметила эксперт.

Для уже проросшей рассады, продолжила Васильева, немаловажен правильно выбранный температурный режим в помещении. Растениям должно быть тепло и сухо.

«Если это подоконник, то выбираем теплый и непродуваемый. Растения необходимо ставить на более солнечное место, но не под прямые солнечные лучи, иначе будут ожоги. Если света мало, то лучше всего применять фитолампы. Ну и переходим к самой, на мой взгляд, главной причине многих бед — это переливание почвы. Золотое правило — «лучше недолить, чем перелить». Советую добавлять в грунт разрыхлители: перлит, вермикулит или вортекс. Они заберут на себя лишнюю влагу, а когда надо, отдадут ее в почву.», — посоветовала эксперт.

Как правильно поливать и подкармливать

Также важно правильно поливать рассаду: если стаканчик прозрачный, то нужно оценить конденсат, и, если он есть — не поливать, если нет конденсата — можно полить.

«Если стаканчик не прозрачный — нужно определить зубочисткой, как с тестом. Только важна аккуратность, лучше держать ее подальше от стебля. Полив можно производить в поддон или в сам стаканчик, но не под корень. Для подкормки растений и профилактики от болезней нужно добавить в грунт полезные грибы и бактерии. Они не дают развиваться патогенной флоре. Грибы на основе триходермы — это «трихоцин», «триходерма», «триходермин» или «глиокладин», — продолжила Васильева.

Фото: [ freepik.com ]

Бактерии на основе сенной палочки — это «фитоспорин», «алирин» или «гамаир». Эксперт рекомендует использовать комплексные удобрения, минеральные или органические.

«Также можно вносить подкормки и точечно. Например, «хелат железа» или «феровит» в хелатной форме выбирают от железистого хлороза. «Хелат магния», «сульфат магния» или «калимагнезия» — от магниевого хлороза. Если не хватает фосфора, о чем могут говорить фиолетовые листочки, то можно дать одну подкормку «фосфорно-калийным» удобрением. «Фитоверм» используют для профилактики от паутинного клеща», — подчеркнула эксперт.

Подкармливать растения необходимо регулярно, но в небольших количествах. Если подкормка происходит по листу, делать это нужно, когда уже нет солнца чтобы избежать ожогов.

«И последнее — чтобы не допустить заражения рассады болезнями и вредителями в период, когда выращивания, не стоит приносить новые растения из магазина. Придерживаясь этих рекомендаций, можно предотвратить ряд проблем, связанных с выращиванием рассады, а взамен получить радость и удовольствие от качества и результата своих трудов», — заключила Васильева.

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