Снег опять накроет Подмосковье: прогноз погоды на февраль

Февраль в Москве и Московской области ожидается без метелей и сильных морозов, но снежный покров января полностью обновится. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик Александр Ильин.

По его словам, в первых числах февраля, после аномально теплых дней, температура будет стремиться к нулю, но устойчивого перехода на минус пока не ожидается.

«Это произойдет к середине первой декады, где-то в третьих-четвертых числах. Ночью может похолодать до -8…-3 градусов. В дневные часы температура будет находиться в пределах от 0 до -3 градусов. К середине декады в отдельных районах Московской области температура может приблизиться к -10 градусам, но вероятность этого невысока. Где-то может быть теплее, где-то чуть прохладнее», — заявил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В этом году, согласно прогнозу эксперта, погодные процессы достаточно однородны, они имеют устойчивые западно-восточный перенос с примесью юго-западных погодообразующих процессов, где температуры очень высокие.

«Аномально высокая температура, в целом, сохранится. В феврале, в конце первой декады, снова потеплеет до 0…+2 градусов. В третьей декады температура воздуха начнет стремиться к нулю. Подморозит, и достаточно долго будут наблюдаться отрицательные значения», — добавил Ильин.

В ночные часы третьей декады температура, продолжил он, установится в пределах -1…-6 градусов. В дневные часы второй и третьей декады температура будет находиться в значениях около 0 градусов. Возможно повышение до +2 градусов. В отдельные дни может быть даже теплее.

«В третьей декаде ночью ожидается -6…-1. В последние дни февраля ночью будет около 0 со слабым минусом. В целом, февраль, в отличие от января, окажется ближе к нормальным значениям, но среднемесячная температура будет превышать нормальные климатические значения на 2-3 градуса», — пояснил эксперт.

В феврале осадки в виде снега, по его словам, будут достаточно часто упоминаться в прогнозах, но сильных осадков ждать не стоит.

«В отдельные периоды снег будет усиливаться до умеренного. Снежный покров января обновится на новый. Несмотря на то, что мы привыкли к сильным ветрам в феврале, в этот раз возможно исключение. Иногда ветер будет уплотняться, усиливаться до 10-15 метров в секунду, но эти периоды будут кратковременными. Соответственно, дней с метелями будет очень мало», — добавил Ильин.

Ранее стало известно, какая погода ожидается в московском регионе на неделе.