«Приятный джентльмен»: раскрыт реальный смысл похвалы Трампа в адрес Путина
Политолог Маркелов: Трамп хвалит Путина для собственной выгоды
Фото: [официальный сайт президента РФ]
Президент США Дональд Трамп пытается добиться собственной выгоды, хваля президента России Владимира Путина. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказал политолог Сергей Маркелов.
Ранее Трамп на ужине попечительского совета Центра исполнительных искусств имени Джона Кеннеди назвал Путина приятным джентльменом. По мнению эксперта, американский лидер понимает, что выход из украинского конфликта в случае неудачных дальнейших переговоров с Путиным не будет выгоден Трампу из-за его изначальных слов.
«Он понимает, что Россия сильнее Украины и то, что в западной части общества Путина не поддерживают. И поэтому его надо хвалить, надо получать субъективный компонент, в частности, элемент разговора по поводу жены президента США, что в России она больше нравится, чем сам Трамп. Идет попытка создать переговорный процесс с опорой на симпатию», — выразил мнение специалист.
Таким образом президент США хочет наладить контакт с Путиным через иные пути, отметил эксперт.
«Теперь переговоры не продавливаются через политический цинизм или давление, Трамп пробует зайти с другого хода. Это достаточно стандартный прием — сыграть на дружбе или на личном», — сказал Маркелов.
При этом российская сторона осознает, что такие «дружественные» переговоры лишь ударят по России, поскольку Трамп найдет в этом свою выгоду, продолжил он.
«Путин прекрасно понимает, как только мы [Россия и США] встретимся в физическом пространстве: „Давайте мы остановим конфликт“, то весь мир переобуется. Трамп скажет: „Я обещал остановить конфликт, я заставил друга Владимира, он отличный парень, самый сильный президент в мире, но я его заставил это сделать“. И Путин это прекрасно понимает, поэтому все эти похвальбы не действуют», — заключил политолог.
Ранее стало известно, как прошли переговоры в Стамбуле 16 мая.