«Приятный джентльмен»: раскрыт реальный смысл похвалы Трампа в адрес Путина

Ранее Трамп на ужине попечительского совета Центра исполнительных искусств имени Джона Кеннеди назвал Путина приятным джентльменом. По мнению эксперта, американский лидер понимает, что выход из украинского конфликта в случае неудачных дальнейших переговоров с Путиным не будет выгоден Трампу из-за его изначальных слов.

«Он понимает, что Россия сильнее Украины и то, что в западной части общества Путина не поддерживают. И поэтому его надо хвалить, надо получать субъективный компонент, в частности, элемент разговора по поводу жены президента США, что в России она больше нравится, чем сам Трамп. Идет попытка создать переговорный процесс с опорой на симпатию», — выразил мнение специалист.

Таким образом президент США хочет наладить контакт с Путиным через иные пути, отметил эксперт.

«Теперь переговоры не продавливаются через политический цинизм или давление, Трамп пробует зайти с другого хода. Это достаточно стандартный прием — сыграть на дружбе или на личном», — сказал Маркелов.

При этом российская сторона осознает, что такие «дружественные» переговоры лишь ударят по России, поскольку Трамп найдет в этом свою выгоду, продолжил он.

«Путин прекрасно понимает, как только мы [Россия и США] встретимся в физическом пространстве: „Давайте мы остановим конфликт“, то весь мир переобуется. Трамп скажет: „Я обещал остановить конфликт, я заставил друга Владимира, он отличный парень, самый сильный президент в мире, но я его заставил это сделать“. И Путин это прекрасно понимает, поэтому все эти похвальбы не действуют», — заключил политолог.

Ранее стало известно, как прошли переговоры в Стамбуле 16 мая.