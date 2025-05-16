Россия открыла путь к диалогу: как прошли переговоры в Стамбуле 16 мая 2025 года

В Стамбуле 16 мая прошли прямые переговоры между делегациями России и Украины — первые с 2022 года. Встреча состоялась по инициативе Москвы, ранее президент РФ Владимир Путин предложил возобновить диалог без предварительных условий на основе прежних договоренностей. Как прошли переговоры и что известно об их итогах на данный момент — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как прошли переговоры: итоги

В 13:40 по московскому времени в Стамбуле стартовали переговоры между Россией и Украиной. Встреча открылась речью главы МИД Турции Хакана Фидана. Как сообщает «РИА Новости», после выступления он остался в зале вместе с участниками. С украинской делегацией приехал переводчик с русского на украинский, однако переговоры с РФ прошли на русском языке, сообщил источник RT.

В 15:20 появилась информация о завершении переговоров между делегациями, чуть позже ее опровергли, объявив о перерыве. Спустя 40 минут источник ТАСС сообщил, что стороны все-таки прекратили переговоры. На данный момент делегации РФ и Украины пока не приняли решение, продолжится ли переговорный раунд в Стамбуле.

Как передает РБК-Украина, в 18:00 состоится пресс-конференция главы украинской делегации, министра обороны Украины Рустема Умерова. Высокопоставленный украинский чиновник, знакомый с ходом переговоров, сообщил агентству AFP, что переговоры могут возобновиться в пятницу.

После встречи Умеров заявил, что в ближайшее время может пройти обмен пленными по формуле 1000 на 1000. Как передает «РБК-Украина», на переговорах обсуждались «все модальности» насчет прекращения огня.

Вскоре глава российской делегации Владимир Мединский подтвердил масштабный обмен пленными, пишут РИА Новости. Кроме того, Мединский заявил, что Россия и Украина договорились детально прописать свои предложения по установлению прекращения огня. По его словам, Москва также приняла к сведению просьбу Киева о встрече глав государств. Российская делегация удовлетворена результатом переговоров с украинской стороной, отметил он в разговоре с прессой по итогам переговоров.

Как ранее отметил политолог Сергей Маркелов в беседе интернет-изданием «Подмосковье сегодня», сейчас прошел только второй этап переговорного процесса. При положительном исходе произойдет встреча глав государств, в частности президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Позиция участников переговоров

Российская позиция

Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента Владимир Мединский. Москва выразила заинтересованность в возвращении к обсуждавшимся в 2022 году принципам, включая нейтральный статус Украины и отказ от вступления в НАТО. Также Мединский отмечал, что российская сторона готова к переговорам с Киевом без предварительных условий.

Украинская позиция

Украинскую делегацию возглавил министр обороны Рустем Умеров. Киев настаивал на немедленном и полном прекращении огня, а также на заключении международного договора о гарантиях безопасности с участием стран Совета Безопасности ООН и других государств. Также Умеров говорил, что Украина готова к полному прекращению огня и прямым переговорам на самом высоком уровне.

Нардеп Украины Алексей Гончаренко утверждает, что делегация России на переговорах завела речь о Сумской области. По его словам, Москва хочет создать там безопасную зону.

В свою очередь украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что прибывшая в Стамбул российская делегация очень низкого уровня, в ее составе нет ни одного человека, действительно принимающего решения в России.

Международная реакция

Переговоры проходили при посредничестве Турции, а также при участии представителей США, Великобритании, Германии и Франции. Глава МИД Турции Хакан Фидан призвал стороны выбрать путь мира вместо разрушения.

По данным Reuters, российская сторона требует от Украины вывода войск из регионов, вошедших в состав РФ. Это является основным условием для заключения договора о прекращении огня. В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что «может» позвонить российскому лидеру Владимиру Путину, чтобы обсудить урегулирование на Украине, сообщает телеканал CNN.

Ранее стало известно, когда могут пройти переговоры Трампа и Путина.