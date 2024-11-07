Проблемы с сердцем и опухоль мозга: врач объяснила, почему нельзя терпеть головную боль

Приступ головной боли может возникнуть после переутомления, длительной работы за компьютером или стресса. Некоторые предпочитают воздержаться от обезболивающей таблетки, и ждут, когда боль пройдет сама, но терпеть ее нельзя, так как возможны очень серьезные последствия. Подробнее об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-терапевт Видновской клинической больницы Дилфуза Ишбаева.

Опасность, по ее словам, заключается в том, что головная боль разрушает нервные окончания, нервные клетки головного мозга и в запущенном случае может перерасти в хроническое состояние.

«Нарушается психоэмоциональное состояние, увеличивается раздражительность, появляется чувство тревоги и резкие перепады настроения. Причины проявления головных болей принято делить на первичные и вторичные. Первичная боль не зависит от каких-либо болезней, она самостоятельная. Например, мигрень или боли при напряжении. Вторичные встречаются при различных заболеваниях», — пояснила врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Вторичные головные боли, продолжила она, могут быть симптомами травмы головы, болезни позвоночника (например, остеохондроз шейного отдела), повышения артериального или внутричерепного давления.

«Последствием может стать разрушение нервных клеток, так как во время спазма человеческий организм испытывает стресс. У него повышенный уровень тревожности, раздражимости. Все это не только повышает риск появления хронических постоянных болей, но и вызывает новые патологии в организме. Могут быть проблемы с сердечно-сосудистой системой, образование опухолей», — добавила Ишбаева.

Выражается в сильной пульсирующей боли, которая носит характер приступа. Длительность подобного приступа, по словам врача, может достигать трое суток, а места локализации — виски, область лба, теменная область.

«При головной боли бывают рвота, тошнота. Во время приступа наблюдается снижение работоспособности больного и общая слабость. Лучше всего — обратиться к врачу терапевту или неврологу. Необходимо провести полный неврологический осмотр, круглосуточный мониторинг артериального давления, лабораторные исследования, желательно сделать КТ головного мозга, измерить внутричерепное давление, рентгенографию шейного отдела позвоночника и УЗИ сосудов, шеи и головы», — подчеркнула терапевт.

Любая боль в организме — это не норма. Важно бережно относиться к здоровью и своевременно обращаться к врачу, заключила врач.

Ранее врач Сухорукова заявила о пользе изюма при сердечных заболеваниях.