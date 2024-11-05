Врач раскрыла неочевидную пользу изюма

Многие используют сухофрукты как замену сладостей во время похудения, а кто-то просто любит фрукты именно в таком виде. Однако не все знают о том, что изюм может помогать здоровью человека. Подробнее о таких свойствах интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова.

Она подчеркнула, что этот сушеный фрукт имеет успокаивающий эффект, который обусловлен содержанием в изюме никотиновой кислоты и витаминов В1, В2 и В5.

«Эти вещества оказывают расслабляющее воздействие на нервную систему. Благодаря регулярному употреблению изюма (в умеренных количествах) можно снизить вероятность развития мигреней, снизить тревожность, наладить сон и улучшить общее состояние организма, особенно в период сильных ежедневных стрессов», — подчеркнула врач.

Калий в изюме, продолжила гастроэнтеролог, объясняет его мочегонное свойство.

«Поддержание нормы потребления калия благотворно сказывается на работе почек и состоянии кожи. Калий обладает мочегонным эффектом, что помогает выводить токсичные вещества, избавиться от задержки жидкости и уменьшить отеки», — добавила Сухорукова.

Кроме того, благодаря магнию и калию изюм помогает при сердечных заболеваниях.

«Сухофрукт также способствует восстановлению спортсменов после серьезных нагрузок или перенесенных травм, активизирует работу мозга и ускоряет прохождение нервных импульсов. Помимо прочего, благодаря содержанию железа регулярное употребление изюма активизирует выработку гемоглобина, нормализует процесс кроветворения и укрепляет сосуды», — подчеркнула врач.

Отвар на основе изюма помогает восстановить водно-солевой баланс в организме, который возникает при определенных болезнях, но также может развиться и у людей, которые не следят за своим питанием и образом жизни. Специалист подчеркнула, что не стоит забывать про рекомендуемую норму изюма в день — не более 30 грамм.

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