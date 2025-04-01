Пройдет в два этапа: правила набора детей в школу в первый класс в 2025 году

Многие родители очень ответственно подходят к выбору школы для ребенка. Но в любом из учреждений главное — вовремя подать заявку. Как будет осуществляться набор в первые классы в 2025 году — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Подача заявлений будет проходить в два этапа. Первый этап начался 1 апреля и продлится до 30 июня. В этот период принимаются заявления от родителей, чьи дети имеют право внеочередного, первоочередного или преимущественного зачисления. Также заявления могут подать те, кто проживает на территории, закрепленной за конкретной школой. Основные условия поступления — наличие льгот и территориальная принадлежность.

Второй этап начнется 6 июля и завершится тогда, когда заполнятся все доступные места, но не позже 5 сентября. В это время принимаются заявления на детей, не проживающих на закрепленной территории. Подать заявление можно в любую школу. На этом этапе зачисление происходит на оставшиеся места, поэтому учитываются наличие свободных мест, а также время подачи заявления.

Документы можно подать через портал Госуслуг, отправив заказное письмо по почте или лично в учебном заведении. Для каждой школы необходимо оформить отдельное заявление.

В первый класс принимаются дети в возрасте от 6,5 до 8 лет. Однако, по запросу родителей, учредитель образовательной организации имеет право разрешить прием ребенка в более раннем или позднем возрасте. Иностранные граждане должны подтвердить знание русского языка перед поступлением. Школа может отказать в зачислении, если уровень владения языком недостаточен для успешного обучения. Также иностранным гражданам необходимо предоставить документ, который подтверждает законное нахождение ребенка в России.

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