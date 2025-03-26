Затронет многих: какие социальные выплаты вырастут в России с 1 апреля

С 1 апреля 2025 года пройдет очередная индексация ряда социальных выплат как на федеральном, так и региональном уровнях. Подробнее о них интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.

По словам эксперта, ожидается повышение прежде всего социальных пенсий.

«Это те пенсии, которые получают инвалиды, нетрудоспособные граждане, те, кто потерял кормильца или по тем или иным причинам лишен права на страховую пенсию. Социальная пенсия выплачивается за счет средств федерального бюджета. 1 апреля 2025 года она будет проиндексирована на 14,75%. Годом ранее индексация социальных пенсий прошла на 7,5%», — пояснила экономист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В тех случаях, когда уже проиндексированная социальная пенсия окажется ниже прожиточного минимума пенсионера, СФР назначит так называемую социальную доплату, размер которой определяется как разница между величиной прожиточного минимума пенсионера и общей суммой установленных денежных выплат, продолжила эксперт.

«Кроме социальных пенсий, с 1 апреля на уровень инфляции (14,75%) повысят и размер пенсионного обеспечения военнослужащих, проходивших службу по призыву, участников ВОВ, граждан, награжденных знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Жителю осажденного Севастополя» и «Жителю осажденного Сталинграда», летчиков-испытателей и космонавтов, а также граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей», — добавила Проданова.

Увеличение затронет и ряд так называемых «детских» выплат — пособия за рождение (или усыновление) первого ребенка, выплаты по уходу за ребенком, а также пособия, предназначенные для детей военнослужащих, проходящих срочную службу.

«Помимо повышения социальных выплат, семьи с детьми с 1 апреля 2025 года получат еще одну значимую льготу, а именно возможность воспользоваться льготной ипотекой по ставке 6% годовых не только при покупке недвижимости на первичном рынке, но и на рынке вторичного жилья», — заключила экономист.

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