Пройдут грозы: прогноз погоды в Москве и Московской области на выходные — 31 мая и 1 июня

В выходные дни, 31 мая и 1 июня, в Москве и Московской области ожидается более прохладная погода, чем на рабочей неделе. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В субботу, 31 мая, будет облачно с прояснениями. Местами пройдет кратковременный дождь, а днем в отдельных районах гроза.

«Температура в Москве +14…+16 градусов ночью, в центре от +17 до +19. Днем +25…+27. По области ночью +12…+17 градусов, днем +22…+27. Ветер юго-западный и западный, 6-11 метров в секунду. Днем, при грозе, возможны порывы до 15 метров в секунду», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Воскресенье также будет облачным, с прояснениями. Местами кратковременный дождь.

«Ночью в столице +11…+13, в центре — от +14 до +16 градусов. Днем +21…+23. В Подмосковье ночью +9…+14, днем +19…+24. Ветер северо-западный, 6-11 метров в секунду», — добавил синоптик.

В понедельник, 2 июня, ночью переменная облачность и без осадков. Температура ночью в столице +8…+10, днем +22…+24, местами возможен кратковременный дождь.

«В Московской области ночью +5…+10, днем +20…+25. Ветер западной четверти, 6-11 метров в секунду», — заключил Ильин.

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