Нельзя отсасывать яд: врачи рассказали, как спастись при укусе ядовитой змеи

При укусе змеи ни в коем случае нельзя отсасывать яд, чтобы не ухудшить состояние пострадавшего. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявил врач-хирург Видновской клинической больницы Игорь Корниенко. Ранее в Челябинской области гадюка укусила мальчика, пытавшегося заснять ее на видео, пишет РИА Новости. Первые змеи начинают выползать и в Подмосковье, представляя особую опасность для грибников и любителей прогулок на природе. Как отличить укус ядовитой змеи от неядовитой и что делать в случае нападения — в материале.

Красные точки — главный сигнал

Внешний вид укуса поможет определить — была ли змея, напавшая на человека, ядовитой или нет, рассказала заведующая приемным отделением Видновской больницы Наталья Доронина в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня». Ядовитая змея, скорее всего, оставит на месте укуса одну или две красные точки, расположенные рядом, — следы клыков, которые длиннее остальных зубов. Попавший в организм яд сразу провоцирует сильную жгучую боль на месте укуса, отек, покраснение, тошноту, головокружение, слабость и затруднение дыхания, добавила эксперт.

Ряд небольших проколов на коже, больше напоминающий царапины, вероятно, будет последствием нападения неядовитой змеи. Однако расслабляться при укусе неядовитой рептилии не стоит, ведь в таком случае опасность представляет возможное загноение раны, предупредила Доронина.

«Поэтому необходимо оказать помощь как можно быстрее, а в ожидании скорой помощи стоит уложить пострадавшего, промыть место укуса водой и обработать его антисептиком. Потом наложить повязку, пить много жидкости и принять антигистаминные препараты», — рассказала специалист.

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Отсасывать яд — опасно

Одним из первых действий после нападения змеи может быть попытка отсосать яд, однако это категорически запрещено делать, ведь подобные шаги достаточно травматичны, предупредил врач-хирург Игорь Корниенко. По его словам, желание помочь пострадавшему от укуса может, напротив, привести к ухудшению состояния.

Кроме того, нельзя прижигать рану, так как это неэффективно. Корниенко отметил, что воздействие раскаленным предметом не способно ослабить действие яда. Ухудшить состояние, спровоцировать гангренозные явления и увеличить риск летального исхода может также неправильное наложение жгута — его нельзя располагать выше укуса.

«Жгут может вызвать застой крови и даже омертвение ткани, но распространение яда задержать не сможет», — сообщил эксперт.

Если во время нападения змеи пострадавший оказался один, не стоит бежать за помощью, поддаваясь панике, так как интенсивное движение только ускоряет кровоток, а это распространяет яд по организму. В случае, когда невозможно вызвать помощь по телефону, следует медленно двигаться к ближайшему населенному пункту, чтобы не спровоцировать ухудшение состояния, заключил Корниенко.

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