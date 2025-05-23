Просто стресс или уже болезнь: тревожность, усталость и рассеянность могут говорить о серьезном расстройстве

Рассеянность, забывчивость и ощущение постоянной усталости — с такими жалобами пациенты все чаще обращаются за медицинской помощью, предполагая, что причина кроется в работе мозга. Однако чаще всего эти симптомы являются не самостоятельным диагнозом, а следствием тревожного расстройства или других состояний. Об этом интернет-изданию «Подмосковье Сегодня» рассказала врач-невролог и психиатр Анастасия Журавская.

По словам врача, люди жалуются на то, что стало труднее сосредотачиваться, запоминать информацию, выполнять даже привычные задачи. Одновременно с этим нередко исчезает интерес к занятиям, которые раньше приносили удовольствие.

«Так как эти вещи больше не приносят удовольствия, люди просто перестают их делать. А в жизни остается только работа и обязательства — задачи, которые нужно делать из "надо", а не из "хочу, потому что нравится"», — объяснила Анастасия Журавская.

Кроме того, многие обращаются к неврологу с жалобами на сон — у большинства наблюдаются сложности с засыпанием из-за постоянного потока мыслей. Также у людей бывают ночные пробуждения или поверхностный сон, после которого не возникает ощущения отдыха, рассказала Журавская.

«Человек просыпается так, как будто и не спал вовсе. Или как будто его побили. Как будто он вагоны разгружал. И это тоже иногда даже игнорируется — человек считает это нормой. А нормой такой сон, конечно, не является», — подчеркнула врач.

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Дополнительные признаки тревожного состояния — колебания аппетита, эмоциональное притупление, снижение интереса к жизни. Журавская подчеркнула, что на фоне многозадачности и отсутствия полноценного отдыха ресурсы нервной системы постепенно истощаются, а длительная тревога нередко приводит к депрессивным эпизодам.

«Приходят с запросом, чтобы назначили "что-нибудь для памяти" — например, витамины группы В или какой-нибудь глицин или ноотропы. Они, конечно, работать здесь не будут. Потому что это всего лишь следствие, а причина — это тревожное расстройство чаще всего», — пояснила она.

Эксперт также отметила, что при тревожных и депрессивных расстройствах в мозге происходят изменения, которые объясняют ухудшение памяти и концентрации.

«Гиппокамп и миндалины уменьшаются в размерах, а он как раз и отвечает за мыслительные процессы и память. Уменьшается объем префронтальной коры — она отвечает за аналитические функции и принятие решений. Это влияет на особенности мышления в плане несоответствия уровню тревоги какой-либо ситуации, потому что не хватает ресурсов на адекватное тестирование реальности. Происходят изменения в работе стволовых вегетативных центров, регулирующих работу внутренних органов, циркадианные процессы (сон, активность) и создание новых нейронных связей — сложности именно с освоением новых навыков, обучением», — пояснила специалист.

В случае обнаружения таких симптомов врач посоветовала трезво оценивать уровень нагрузки на себя. По ее словам, многие пациенты ставят себе завышенные планки.

«Не требует ли он от себя в 50 лет столько, сколько требовал в 20? Ведь нужно учитывать, что с возрастом наша работоспособность действительно снижается. Это естественный ход событий», — сказала Журавская.

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По мнению эксперта, ухудшение психоэмоционального и физического состояния — это закономерная реакция на перегрузку и пренебрежение собственными потребностями. При этом к моменту обращения человек уже может не помнить, что такое отдых. Даже отпуск становится какой-то необходимостью: поездка организуется для детей или партнера, а не для себя. Это приводит к внутреннему выгоранию и ощущению жизни в режиме постоянной нагрузки.

Такое состояние часто сопровождается физическим напряжением — особенно в области шеи и плеч. Пациенты описывают не столько боль, сколько ощущение тяжести и давления. Также жалуются и на дискомфорт в области головы.

«Если бы вы поехали на дорогой курорт, и вас это не порадовало — дело может быть в том, что на самом деле вы хотели позаниматься любимой машиной в гараже, чтобы вас никто не трогал. Подумайте: отдыхаете ли вы именно так, как хотите вы, а не так, как кто-то научил или навязал», — заключила врач.

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