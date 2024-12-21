Простоит больше месяца: как выбрать живую ель на Новый год

Новый год все ближе, а значит пора задуматься о приобретении главного новогоднего атрибута — елки. Как выбрать живую ель к Новому году и что сделать, чтобы она дольше радовала своим ароматом, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала руководитель отдела по садовым растениям Imperial Garden Екатерина Борисова.

По словам эксперта, чтобы зеленая красавица радовала своим ароматом и зелеными иголочками как можно дольше, ей требуется особый уход.

«В первую очередь при выборе ели надо обратить внимание на метод ее посадки — она должна быть выращена в контейнере или же может быть срезанной. Ель, выращенная в контейнере, потребует чуть больше внимания: после того как ель постоит в доме, ее обязательно нужно пролить водой. Это поможет сохранить влагу и предотвратит высыхание», — пояснила Борисова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

После этого рекомендуется вынести ель на неотапливаемую веранду или во двор, что позволит растению акклиматизироваться, и в раннюю весну вы сможете высадить его в грунт — это станет отличным завершением новогоднего чуда, а такая ель порадует вас и на следующий год.

«Если же вы предпочли срезанную ель, нужно учесть важный нюанс: при ее установке в специальную подставку не забывайте регулярно подливать воду — в сутки понадобится около четырех литров. Это позволит дереву дольше простоять и сохранить иголки, особенно в условиях сухого домашнего отопления. Срезанные елки с елочных базаров специально подобраны для домашнего использования и могут простоять около месяца при должном уходе», — добавила эксперт.

Как правило, для Нового года выбирают небольшие ели высотой около двух метров, продолжила Борисова. Существует много различных сортов, но идеальным выбором будут датские ели, пихты Фразера и пихты Нордмана, а также новогодняя сосна — эти виды обладают самой пушистой и ароматной кроной.

Ранее стало известно, что москвичам предлагают купить новогоднюю елку за 250 тысяч рублей.