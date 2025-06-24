Правительство РФ поддержало проект закона об ужесточении наказания за непропуск спецтранспорта

Кабинет министров России поддержал законопроект об ужесточении административных наказаний для тех, кто не пропускает спецтранспорт с мигалками. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

Сотрудники Министерства транспорта выступили с инициативой повысить штрафы для тех водителей, которые не уступают дорогу специальному транспорту, снабженному мигалками. При этом автомобили обязаны перестраиваться в соседний ряд либо вообще съезжать на обочину. За неисполнение таких требований предложено штрафовать на 7,5 тыс. руб. либо лишать водительских прав на срок до одного года.

Эту идею поддержали в правительстве. В своем заключении кабинет министров заявил, что все подобные предложения поддерживают представители МВД, ФСО, Минтранса, Минфина и Минюста. При этом в поправки к закону предложили включить спецтранспорт, который как имеет цветографическую окраску, так и без нее. Главное, чтобы машины снабжались синими либо красными проблесковыми маячками.

Ранее сообщалось, что национальный автомобильный союз потребовал обновления камер на дорогах. По его мнению, приблизительно 30% комплексов фото- и видеофиксации, используемых на дорогах России, представляют собой устаревшие и малоэффективные модели. Половина из них находится в эксплуатации от пяти до семи лет, а другая половина — более семи лет. За счет этого они в состоянии фиксировать все нарушения.