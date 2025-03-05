Радиостанция Судного дня резко активизировалась: для чего она нужна и выходила ли в эфир ранее

В феврале 2025 года резко активизировалась «Радиостанция Судного дня». За месяц станция вышла в эфир 46 раз, а наибольшее количество сообщений прозвучало 12 февраля. Были переданы слова: «огрубение», «дитя», «сучение», «буйнакск», «оптошум», «приплод», «сортостаж», «елецобазаз», «штатогном», «менрошарж», «комиссар», «жадюга», «длиннущий», «хрущоплоб». Что известно о станции, почему ее связывают с судным днем и когда еще она выходила в эфир — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и факты

Радиостанция Судного Дня — это неофициальное название, которое часто используется для обозначения системы радиосвязи, предназначенной для оповещения населения о ядерной угрозе или глобальной катастрофе. В частности, это касается радиостанций, которые в случае бедствия могли бы передавать сообщения о безопасности. В основном, такие радиостанции связаны с концепцией «Судного дня», когда идет речь о сценариях глобальных катастроф, и о том, как власти могли бы организовать информирование людей в экстренных ситуациях.

В годы Холодной войны, когда страх перед ядерной войной был особенно велик, такие радиосистемы разрабатывались и модернизировались для обеспечения связи в условиях чрезвычайной ситуации. Например, в США была создана сеть радиостанций, официально известных как EAS (Emergency Alert System), которая должна была активироваться в случае ядерной угрозы или другого катастрофического события.

Фото: [ сommons.wikimedia/Общественное достояние ]

Легенды

Слухи и легенды вокруг этих радиостанций часто связаны с их предполагаемой активизацией в определенные моменты. Например, некоторые люди верили, что особые эфирные сигналы могут свидетельствовать о начале ядерной войны или другой катастрофы. В последние десятилетия различные радиостанции иногда активировались для тестирования системы оповещения, что порождало страхи и неясности.

В течение последних десятилетий не было серьезных инцидентов, требующих их использования. Однако существуют регламентированные тестирования систем аварийного оповещения, которые проводятся регулярно, и это иногда подогревает слухи о вероятных угрозах.

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