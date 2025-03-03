Мощная и затяжная магнитная буря ждет жителей Земли в ближайшие недели: прогноз по дням и часам

Затяжная магнитная буря ожидается на Земле с 8 марта. Согласно прогнозу, она продлится до 19 марта. График возмущений по часам — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Прогноз по часам

Небольшие геомагнитные возмущения начнутся 8 марта в начале дня. Буря повысится до уровня 5 (умеренная) с 21:00 и продержится до 18:00 9 марта. После этого, до 21:00 вторника, 11 марта, ожидается лишь небольшое возбуждение магнитосферы, на уровне 3 (слабая).

С новой силой буря обрушится на Землю с 21:00 во вторник, 11 марта, и будет оказывать влияние до 18:00 пятницы, 14 марта. Далее уровень опустится до 4 (малая) и сохранится в этих показателях до 18:00 воскресенья, 16 марта. После этого ожидаются слабые возмущения магнитосферы до 21:00 понедельника, 17 марта. С этого момента магнитная буря повысится до 4 уровня и продлится до 21:00 вторника, 18 марта. С вечера вторника до 18:00 среды, 19 марта, ожидаются лишь небольшие возмущения.

Опасность бурь и меры защиты

Многие люди замечают ухудшение общего самочувствия в период магнитных бурь. Например, возможны головокружения, головные боли, повышение или понижение артериального давления и повышенный пульс. Однако специалисты отмечают, что изменения в магнитосферы не вызывают новые проблемы со здоровьем, а лишь обостряют уже имеющиеся хронические заболевания.

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Для того, чтобы в меньшей мере ощутить на себе влияние магнитной бури, врачи советуют временно отказаться от тяжелой пищи в пользу легкой и более полезной, следить за уровнем давления и пульсом, а также постараться снизить уровень стресса и отказаться от чрезмерных физических нагрузок.

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