«Радоваться рано»: депутаты пообещали пенсионерам 13-ю пенсию в этом году — перспективы «призрачные»

В Госдуме предложили выплатить пенсионерам 13-ю пенсию. С инициативой выступил депутат Сергей Миронов. Однако доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила, что радоваться рано.

По ее словам, практика 13-ой пенсии не новая. Подобного рода выплаты дополнительной пенсии, причем не только 13-ой, а иногда и 14-ой, существуют в Италии, Австрии, Германии, Португалии и ряде других стран.

«Размер этих выплат регулируется национальным законодательством и может варьироваться, начиная от выплаты минимальной по размеру пенсии и заканчивая выплатой фиксированной суммы. Справедливости ради, в России вопрос о выплате так называемой 13-ой пенсии уже не раз поднимался», — пояснила экономист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Впервые с подобного рода инициативой, продолжила она, заговорили представители партии «Справедливая Россия — За правду» еще в 2021 году.

«За аналогичное предложение выступали и депутаты Госдумы от либерально-демократической партии все в том же 2021 году. Осенью 2024 года вновь с предложением выплатить россиянам в этом году 13-ю пенсию выступил глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Кстати, он же был инициатором подобного предложения и в декабре 2021 года», — отметила Проданова.

Предполагается, что данный документ будет рассмотрен Госдумой до конца года. По словам эксперта, сейчас радоваться тому, что пенсионеров ждет еще одна выплата по итогам 2024 года, конечно, рано.

«Хотелось бы обратить внимание, что данному законопроекту еще предстоит долгий путь согласования, а шансы его принятия пока призрачны. Предполагается, что 13-я пенсия, по сути, будет представлять собой материальную помощь фиксированного размера, которая будет выплачена всем пенсионерам без исключения. В 2023 году речь шла о 20 тыс. рублей», — заключила Проданова.

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