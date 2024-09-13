Двойная индексация: экономист объяснила, как изменятся пенсии с 2025 года

С 2025 года пенсионеров, получающих выплаты от государства, ждут некоторые изменения. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.

По словам эксперта, под правило «двойной индексации» попадут пенсии работающих пенсионеров, индексация которых была приостановлена с 2016 года, а также пенсии неработающей части населения пенсионного возраста, индексируемые с 2019 года только раз в год — 1 января на уровень прогнозируемой инфляции.

«Переходный период в вопросах балансировки федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда, который вводился как временная мера в условиях кризиса, закончился. Первая индексация запланирована на 1 февраля 2025 года и ее размер, согласно Федеральному закону от 27.11.2023 N 542-ФЗ «О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», должен был составить 4,5%. Вторая индексация в размере 2,5% приходится на апрель месяц», — заявила экономист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В феврале индексация коснется всей пенсии целиком: проиндексируют и ее фиксированную выплату, и страховую часть, а вот в апреле уже ожидается рост только той части пенсии, которая формируется за счет так называемых индивидуальных «пенсионных баллов».

«Правила меняются, и индексация теперь будет проводиться с учетом фактического уровня инфляции за 2024 год, который рассчитают только в январе 2025 года, а не прогнозного, как это было ранее. Поэтому, строго ориентироваться на установленные законом 4,5% и 2,5%, не стоит. Процент индексации будет с большой долей вероятности скорректирован в сторону роста. Скорее всего, в него заложат новый прогноз Минэкономразвития по инфляции — 7,3%», — добавила Проданова.

Эксперт подчеркнула, что перерасчет выплат пройдет беззаявительно. Все индексации пройдут автоматически. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, минимальная сумма, на которую увеличится пенсия в 2025 году, составит порядка 1 300 рублей.

Ранее экономист рассказала, могут ли россиянам повысить зарплаты.