Два яблока в день — от склероза: все о пользе и вреде популярного осенью фрукта

Осень — сезон сбора яблок, а в октябре как раз приходит пора зимних сортов. Доктор медицинских наук, профессор Николай Кириленко рассказал «Подмосковье сегодня» о пользе и вреде фруктов, какие из сортов лучшие и как выбрать хорошее яблоко в огороде и магазине.

Польза и вред яблок

По его словам, лучше употреблять сезонные яблоки, произрастающие в регионе проживания. Фрукты, завезенные издалека, снаружи обработаны пищевым воском, который трудно смывается. Домашние яблоки можно просто ополоснуть, а магазинные стоит минимум промыть под теплой водой. Если воск плохо смывается, следует обработать яблоки с мылом. В некоторых ситуациях допустимо снять кожуру, несмотря на то, что в ней содержится больше питательных веществ.

При выборе сорта яблок стоит обращать внимание на индивидуальную переносимость. Красные и желтые сорта более сладкие. Меньше всего сахара в зеленых яблоках, но они кислее, из-за чего могут хуже переноситься людьми с проблемами с желудочно-кишечным трактом. Кириленко подчеркнул, что в момент обострения заболеваний ЖКТ не стоит есть никакие яблоки.

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Даже здоровому человеку можно съедать не более 200 граммов в день. В противном случае яблоки, как и любые другие фрукты, могут спровоцировать постпрандиальную гипергликемию, при которой повышается уровень глюкозы в крови. В умеренных дозах яблоки полезны, в них содержится пектин, который улучшает пищеварение, и антиоксиданты. При сахарном диабете можно съедать до 200 граммов фрукта в день, но делить на две порции по 100 граммов.

«Народ приметил, что два яблока в день — от склероза. Действительно, за рубежом проводились исследования, показывающие, что при употреблении яблок чуть-чуть снижается повышенный холестерин. Но все равно в этой ситуации яблоками от него не избавиться, необходимы лекарства. Однако феномен, как бы подтверждающий расхожую среди народа фразу, есть», — отметил Кириленко.

Но заменять все фрукты только на яблоки неправильно, продолжил он. В день человек должен съедать не менее 400 граммов фруктов и овощей, при этом 250 граммов — овощи, а фрукты и ягоды — 150 граммов.

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Как выбрать яблоки в магазине?

Обратите внимание на целостность и состояние кожуры;

Потрогайте плод, если он мягкий — не надо брать;

Не берите битые фрукты, цвет которых отличается, на боку проглядывается коричневатый оттенок. Это значит, что яблоко упало — и там размножаются бактерии, предвестники гнили;

Проходите мимо морщинистых яблок;

Слишком глянцевая поверхность плода свидетельствует о том, что он был сильно обработан, его будет трудно отмывать.

Как собрать яблоки в своем саду?

Срывайте спелое яблоко с дерева;

Не стоит подбирать плоды, которые упали на землю и полежали возле яблони, потому что на них передается гниль, которая вредна для здоровья, хотя самой гнильцы может не быть;

Убирать яблоки под деревом необходимо вовремя, чтобы гниль не размножалась и не переходила целиком на яблоню;

Срезать гниль с яблока — недостаточно, такой плод лучше выбросить.

«Гниль расселяется по всему яблоку, лучше не рисковать и избавиться от него — не перерабатывать, не варить варенье, не сушить, не делать соки. Лучше не подвергать себя необоснованному риску», — отметил профессор.

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