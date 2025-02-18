Раздел детей и публичные разбирательства: все о конфликте Муцениеце и Прилучного

Агата Муцениеце поделилась, что разочарована первой за полгода случайной встречей с сыном Тимофеем в магазине. Женщина отметила, что ребенок не сказал ей и доброго слова. Конфликт между Агатой и ее бывшим супругом Павлом Прилучным стал одной из самых обсуждаемых тем в российском шоу-бизнесе за последние годы. С чего все началось и как пара общается сейчас — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Развод и раздел детей

Несмотря на счастливый на первый взгляд брак, в 2020 году Муцениеце и Прилучный подали на развод, который стал достаточно болезненным и сопровождался множеством публичных заявлений и споров. Агата и Павел начали обмениваться взаимными обвинениями, что, в свою очередь, привлекло и внимание СМИ. Одним из ключевых моментов конфликта стал спор, с кем останутся дети.

Агата подчеркивала, что она больше времени проводит с детьми и что их нужды должны быть приоритетом. Кроме того, она выражала опасения по поводу влияния на них Павла и того, что его образ жизни может негативно сказаться на воспитании. Павел, в свою очередь, старался доказать, что он тоже является заботливым и любящим отцом.

Фото: [ vk.com/Agata Muceniece ]

Переезд Тимофея

В конце лета 2024 года, несмотря на решение суда, что дети будут жить с матерью, Тимофей переехал к отцу. С этого момента, по словам самой Агаты, сын полностью оборвал все связи с матерью, хотя до этого у них были очень теплые отношения. Муцениеце уверена, что причиной столь резких изменений стала нынешняя супруга Прилучного — Зепюр Брутян, которая и ранее, по словам Агаты, забирала у детей гаджеты, а соответственно и любую возможность пообщаться с матерью, во время совместных выходных.

Со стороны семьи Павла поступали заявления, что Тимофей сам не хочет общаться с матерью. Кроме того, Прилучный все это время активно ведет социальные сети, выкладывая счастливые фотографии с сыновьями и супругой.

Чуть позже стало известно, что мать Павла Прилучного подала иск на взыскание алиментов на ее содержание, а супруга Зепюр потребовала алиментов на их общего годовалого сына Микаэля. Таким образом, если суд обяжет Прилучного выплачивать средства на содержание матери и младшего сына, размер алиментов, которые получает Агата, могут сильно уменьшиться.

Ранее психолог раскрыла, как на детей Муцениеце и Прилучного повлияет публичный конфликт родителей.