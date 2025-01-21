Распиливают напополам: как на детей Муцениеце и Прилучного повлияет публичный конфликт родителей

Бывшие супруги Агата Муцениеце и Павел Прилучный уже не первый месяц выставляют семейные разборки на всеобщее обозрение. Пара через суд продолжает делить детей и «воевать» в социальных сетях. Решением суда дети должны были остаться жить с матерью, но в августе 2024 года сын Муцениеце и Прилучного Тимофей переехал к отцу и оборвал все связи с матерью. Сама Агата уверена, что от семьи его огородила нынешняя жена Павла — Зепюр Брутян.

Сейчас Прилучный продолжает злить бывшую супругу, выкладывая в Сеть все больше семейных счастливых фотографий с сыном. Не секрет, что при разводе и конфликтах родителей в первую очередь страдают дети. Как на них может отразиться происходящий в Сети скандал мамы и папы, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Александра Метальникова.

«Разлом между родителями, разлом в ядре личности, особенно такой острый, может очень болезненно переживаться и отражаться на последующей жизни ребенка. Как именно это будет происходить — зависит от самого человека, от характеров его родителей, всей среды вокруг. Если вы хотите представить, каково детям — представьте, что вас тупой пилой распиливают напополам», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В данном случае, продолжила она, все усугубляется тем, что СМИ реагируют на истории и конфликты знаменитостей и гонятся за хайпом и вниманием.

«Поэтому представление любой, даже самой простой, адекватной ситуации в жизни обычно искажено до предела просто ради того, чтобы выжать из нее максимум драмы, эмоций, влияния. Можно только посочувствовать Тимофею, что он попал в такую мясорубку. Тем более, что у него оба родителя — публичные люди», — добавила Метальникова.

Детям в подобных ситуациях важно напоминать родителям, что их разборки — это их личное дело, а ребенку нужна только их любовь.

«Но надо сказать, что у Тимофея очень мощное личностное ядро. Он человек «сам себе на уме». Очень устойчивый и, я так понимаю, хорошо знает, что ему надо, а что не надо. Возможны проблемы с самокритикой и трудоголизмом. А с этой точки зрения, возможно, даже лучше, что он остается с отцом, но могут быть проблемы внутреннего конфликта между мужскими и женскими энергиями, как у Павла», — продолжила эксперт.

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