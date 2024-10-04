Реальный срок или СВО: что ждет обвиняемых в незаконном переводе валюты Чекалиных

Валерия (Лерчек) и Артем Чекалины стали фигурантами нового уголовного дела. Блогер, ее экс-супруг и их бизнес-партнер обвиняются в незаконном переводе валюты по подложным документам, сообщила прокуратура Москвы в официальном телеграм-канале. Юрист Юрий Капштык заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что на этот раз у семьи блогеров может не получиться избежать реального наказания.

По данным прокуратуры, Чекалины вывели за пределы РФ свыше 250 млн рублей. Их обвиняют в совершении преступления по п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ — проведении валютных операций с использованием подложных документов. Вменяемая блогерам статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период до 5 лет. Юрист Капштык отметил, что из-за того, что это уже не первое дело Чекалиных, в данной ситуации их может ждать суровое наказание — вплоть до реального срока.

«Если подтвердится подлог документов, то не исключено, что реального уголовного наказания Чекалиным не удастся избежать», — добавил эксперт.

Юрист продолжил, что блогеры могут избежать лишения свободы путем добровольного погашения штрафа и отправки в зону СВО.

«На днях был подписан новый закон, освобождающий от уголовной ответственности, в том числе за контрабандные перемещения средств, лиц, которые в период дознания или до вступления в силу вынесенного решения суда проходят службу в зоне СВО. Необходимо будет посмотреть, как следствие квалифицирует их действия. Возможно, Чекалины захотят пройти службу в зоне СВО, чтобы уклониться от ответственности», — пояснил Капштык.

Ранее стало известно, что всю вину в деле Чекалиных на себя может взять экс-супруг блогера Лерчек Артем.