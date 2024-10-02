Бывший муж Лерчек сядет в тюрьму вместо нее: стало известно незавидное будущее Артема Чекалина

Новое уголовное дело возбудили в отношении блогера Лерчек и ее бывшего мужа Артема Чекалина. По данным телеграм-канала Baza, экс-супругов подозревают в нелегальном переводе 250 млн рублей через банк ОАЭ. Эзотерик Инна Алексеева (Мишина) предсказала, что всю ответственность в этом деле может понести мужчина.

Карты Таро показали экстрасенсу, что Валерия Чекалина ждет судебное разбирательство и наказание, которое, вероятнее всего, не будет связано с лишением свободы — блогеру придется заплатить огромный штраф. Алексеева не исключила, что происходящее повергнет Лерчек в депрессивное состояние. Блогер может признать свою вину и начать сотрудничать со следствием, что станет смягчающим обстоятельством. Если Чекалина действительно раскается, то ее участь облегчится.

«Я не вижу здесь заключения. Ареста в ближайшее время не вижу», — отметила эзотерик.

Всю вину в деле может взять на себя экс-супруг блогера Артем Чекалин. По словам Алексеевой, существует вероятность, что его ожидают усталость, болезни или даже изоляция. Происходящее станет сильным кармическим уроком для Чекалина, где он, возможно, подарит счастье близким, взяв на себя всю ответственность. Также карты могут олицетворять конвой. Для Артема этот процесс окажется сложнее, чем для Лерчек, которой придется расплатиться финансами. Чекалин может понести большее наказание, сказала экстрасенс.

«Очень похожа ситуация, что человек (Артем Чекалин — прим. ред.) может принять весь удар на себя. По Четверке Мечей — это может быть изоляция, не исключено. Картинка вырисовывается такая, что скорее всего мужчина возьмет на себя всю ответственность за семью и будет обороняться, защищать», — рассказала Алексеева.

Ранее таролог предсказала судьбу Елены Блиновской. Стало известно, продолжит ли блогер когда-нибудь вести марафоны.