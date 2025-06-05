Реконструкция боев под Курском, выступление Shaman и мастер-классы 12 июня: афиша Дня России 2025 в Москве и Подмосковье

День России ежегодно отмечается 12 июня. В этом году в честь праздника по всей стране пройдут масштабные мероприятия с 12 по 15 июня: концерты, фестивали, выставки и спортивные соревнования. Как и где ярко провести выходные в Москве и Московской области — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Москва

Праздничный концерт на Красной площади

Главное музыкальное событие Дня России 2025 года пройдет на Красной площади в 19:00. На сцене выступят звезды отечественной эстрады — Shaman, Александр Розенбаум, Валерия и другие артисты.

Вход свободный, возрастное ограничение — 0+.

Гала-концерт «Мой дом — Россия» в Кремлевском дворце

12 июня в Государственном Кремлевском дворце состоится торжественный гала-концерт, посвященный Дню России, под названием «Мой дом — Россия». В сердце столицы соберутся выдающиеся исполнители из мира эстрады, театра и кино.

В программе — выступления Маши Распутиной, Сосо Павлиашвили, Татьяны Булановой, Алексея Татаринцева, Надежды Крыгиной, Ольги Кормухиной, Аниты Цой, Игоря Саруханова, Аскара Абдразакова, Алексея Воробьева, Дмитрия Колдуна, Варвары, Глеба Матвейчука, Феликса Царикати, Елизаветы Долженковой и многих других артистов.

Стоимость билетов: от 1,5 тыс. до 15 тыс. рублей, возрастное ограничение — 12+.

Городские парки

ВДНХ

На территории ВДНХ состоится масштабный фестиваль исторической реконструкции. Главным событием станет воссоздание сражения «Штурм Парижа. 1814» — в битве примут участие более 200 реконструкторов из разных регионов страны. Кроме того, гостей ждут захватывающие кавалерийские соревнования по верховой езде и демонстрация исторических парадов физкультурников на Главной аллее.

Вход свободный по предварительной регистрации, возрастное ограничение — 12+.

Фото: [ медиасток.рф ]

Парк Зарядье

В парке Зарядье 12 июня с 10:00 гости смогут посетить экспозицию «Русский сад», где представлены картины Ивана Глазунова, а также уникальные предметы русской старины из личной коллекции художника — костюмы, элементы декора и текстиль XVII—XIX веков. Посетители смогут посмотреть фильмы «Россия. Виртуальное путешествие» и «Гагарин. Лейтенант неба».

Стоимость билетов: 100 рублей (детский), 200 рублей (взрослый); кинопоказы — от 225 до 450 рублей, возрастное ограничение — 0+.

Парк Горького

Для самых маленьких гостей Парка Горького 12 июня подготовлена насыщенная развлекательная и познавательная программа. В расписании — исторические экскурсии, интерактивные занятия и викторины о народах мира, мастер-классы по чеченскому танцу и игре в фрисби, лекции и флешмоб. Кроме того, открыта обсерватория, куда приглашают всех желающих.

Вход свободный, возрастное ограничение — 0+.

Музеи

Музей-заповедник «Коломенское»

В «Коломенском» пройдет большой фестиваль, посвященный Дню России. В программе — театрализованные представления, спектакли и выступления музыкальных коллективов. Зрители увидят постановки «На златом крыльце сидели», «Жили-были», «Сокровища волшебного леса», «Сказы нянюшки Арины» и «Снегурочка» с участием Дарьи Мороз, Петра Дранги и DYP orchestra. На сцену также выйдут Синодальный хор, квинтет Игоря Бутмана, артисты фольклорного центра «Москва» с программой «А в России казаки» и другие исполнители.

Вход свободный, возрастное ограничение — 0+.

Фото: [ медиасток.рф ]

Музей космонавтики

В День России Музей космонавтики предлагает насыщенную программу. С 12:00 до 16:00 у главного входа будут проходить астрономические наблюдения через телескопы, позволяющие увидеть небесные объекты даже днем. Параллельно пройдет творческий мастер-класс, посвященный российской космонавтике, где участники смогут освоить художественные техники и узнать много нового о космосе. В 17:00 в Мемориальном доме-музее академика Королева состоится пеший лекторий об истории жизни и деятельности главного конструктора ракетно-космических систем. Для участия требуется предварительная регистрация.

Вход бесплатный в рамках акции «Московская музейная неделя», возрастное ограничение — 0+.

Музей Победы

В Музее Победы организуют серию событий, приуроченных ко Дню России. В 12:00 и 14:00 пройдут экскурсии по экспозициям «Подвиг Армии» и «Оружие Победы». В 12:00 все посетители и сотрудники вместе исполнят Гимн России. С 14:00 до 15:00 в Зале Полководцев состоится концерт «Поем о России» с участием Большого сводного хора московского долголетия. В 16:00 там же прозвучат произведения Чайковского, Свиридова и Рахманинова в исполнении музыканта Александра Широкова.

Требуется предварительная регистрация, возрастное ограничение — 0+.

Подмосковье

Парк «Патриот»: динамичные боевые действия и уникальные поездки

Парк «Патриот» приглашает отпраздновать День России масштабной программой. В 14:00 реконструкторы-профессионалы воссоздадут боевые действия российской армии в Курской области, которые произошли в августе 2024 года в ходе специальной военной операции. Зрителей ждет реалистичная динамика боя — от тактических маневров до звуков свиста пуль.

Фото: [ медиасток.рф ]

С 11:00 до 15:30 каждые 20 минут можно прокатиться на легендарном советском бронетранспортере БТР-152 1950-х годов. Эта уникальная поездка позволит окунуться в атмосферу прошлого и увидеть город глазами защитников Родины. Развлечение будет интересно и взрослым, и детям.

Вход свободный на все мероприятия, кроме катания на бронетранспортере. Стоимость одного заезда на БТР-152 — 250 рублей, возрастное ограничение — 0+.

Исторический фестиваль «Наследие предков» в Раменском

С 12 по 16 июня на берегу Борисоглебского озера пройдет XII фестиваль исторической реконструкции «Наследие предков», посвященный эпохе раннего Средневековья — IX–XI векам. Гости фестиваля смогут погрузиться в атмосферу формирования древнерусской культуры и военного искусства.

Главным событием станут массовые сражения дружин — бугурты, с участием десятков реконструкторов в полном боевом облачении. Зрители увидят «стену щитов», звон мечей, боевые кличи и точное воспроизведение тактических маневров той эпохи. В этом году в фестивале примут участие команды из разных регионов России и Белоруссии, что сделает мероприятие еще более масштабным и насыщенным.

Вход свободный, возрастное ограничение — 0+.

Ранее стало известно, как пройдут выходные 12 июня в 2025 году.