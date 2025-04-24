Россиян хотят ограничить в праве сдавать собственное жилье в аренду: как работают новые правила

В России могут обязать арендодателей жилья письменно согласовывать с соседями сдачу квартиры. Такой законопроект будет внесен в Госдуму. Авторы законопроекта также предлагают установить административную ответственность для собственников, сдающих жилье без надлежащего оформления договора и согласия соседей. Насколько это усложнит сдачу жилья и есть ли положительные стороны у данной инициативы, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал юрист Юрий Капштык.

По его словам, инициатива сомнительная и достаточно двойственная, так как, с одной стороны, понять недовольство соседей шумными арендаторами можно.

«Но, с другой стороны, возникает вопрос о том, что Конституция гарантирует неприкосновенность жилища, и Гражданский кодекс предусматривает, что собственник вправе распоряжаться им по своему усмотрению, в том числе сдавать в аренду. Если он пожелает — подарить, поменять, продать и так далее», — пояснил юрист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Кроме того, продолжил эксперт, может сработать и межличностный фактор.

«Зная, что квартира не является единственным жильем, а сдается с целью получения дополнительного дохода или так называемого «пассивного», может возникнуть межличностная неприязнь, в связи с чем соседи будут категорически возражать», — добавил Капштык.

А если жильцы ненадлежащим образом по договору аренды уведомлены о том, что несут ответственность за сохранность имущества как в квартире, так и общедомового, также возникает непонятная ситуация, добавил юрист.

«Поскольку управляющая компания привлекается на основании решения собрания жильцов для обслуживания коммунальных систем, и если никаких препятствий или трудностей по обслуживанию, по эксплуатации не возникает, то тогда в чем роль управляющей компании, каким образом на управляющую компанию возлагается контрольная функция?» — добавил эксперт.

Юрист отметил, что соседи все-таки обязаны соблюдать правила совместного проживания и пользования общедомовым имуществом, а передача в пользование по договору аренды возлагает ответственность в том числе и на жильцов.

«В такой ситуации контроль за тем, кто проживает в квартире, наверное, нужно рассматривать с точки зрения паспортно-визового режима. И люди, находящиеся по договору аренды в арендованной квартире, возможно, должны в первую очередь вставать в местный паспортный стол на учет, чтобы Федеральная миграционная служба могла видеть, где граждане находятся. А арендодатели в целом заинтересованы в том, чтобы сдать жилье на длительный срок, поэтому зачастую ответственно подходят к выбору жильцов», — пояснил Капштык.

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