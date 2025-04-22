Эксперт предупредил об опасности тех, кто не обновляет приложение «Сбербанк онлайн»

Многие пользователи приложения «Сбербанк онлайн» на смартфонах не следят за обновлениями платформы и вовремя его не обновляют. Особенно это касается неопытных пользователей. Однако подобное безразличие может привести к неприятным последствиям. Подробнее о них интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал руководитель отдела информационной безопасности PGR Agency Юрий Бастрыкин.

По его словам, разработчики приложения «Сбербанк онлайн» регулярно добавляют новые функции и возможности для пользователей, а также улучшают систему безопасности и защиту от мошеннических действий.

«Если не обновлять приложение регулярно, то в приложении не появятся значимые для полноценной работы обновления. А также перестанет работать часть функций. Но есть и более серьезные опасности. Главная из них заключается в том, что приложение постепенно становится уязвимым для хакеров и мошенников», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

У владельцев iPhone, продолжил он, ситуация сложнее. В App Store недоступна официальная версия приложения «Сбербанк онлайн», и этим пользуются мошенники.

«Они размещают поддельные версии приложения, которые используют для получения персональных данных пользователей — логинов, паролей, sms-кодов и другой личной информации. Во избежание подобных проблем и для установки безопасной версии приложения пользователям iPhone можно обратиться в ближайшее отделение Сбербанка», — добавил Бастрыкин.

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