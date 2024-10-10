Россияне подсели на «Оземпик» и не могут остановиться: названа скрытая опасность «таблеток для похудения»

Тошнота, рвота и диарея являются побочными эффектами приема семаглутида —действующего вещества, на основе которого производят препарат для лечения сахарного диабета 2-го типа «Оземпик». Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог многопрофильной клиники МОСИТАЛМЕД Анна Кривова. Лекарственное средство используют не только для лечения диабета, но и для похудения.

В 2021 году FDA одобрила применение семаглутида для лечения людей с избыточной массой тела. По словам диетолога Кривовой, эффективность вещества была доказана во время клинических исследований среди пациентов с ожирением.

«Семаглутид показал значительное снижение веса по сравнению с плацебо. Поэтому вполне оправдано его применять в целях похудения. Сейчас в России зарегистрировали аналог «Оземпика» — «Семавик Некст», в котором также содержится семаглутид, его можно применять для лечения ожирения», — заявила специалист.

В 2024 году в России значительно выросли продажи препаратов на основе семаглутида, пишет РБК. Кривова предупредила, что принимать лекарства стоит только по назначению врача, а не фитнес-тренера или нутрициолога, и ни в коем случае не заказывать препараты на маркетплейсах, где участились случаи продажи подделок.

По ее словам, «Оземпик» и другие аналоги достаточно безопасны и эффективны, но только в случае назначения по медицинским показаниям. При приеме семаглутида для борьбы с ожирением необходимо учитывать отсутствие у пациента расстройства пищевого поведения (РПП). С РПП эффекта от препарата не будет. Врач отметила, что он работает только в случае, когда человек начинает вести здоровый образ жизни, меняет пищевые привычки, повышает физическую активность.

Среди противопоказаний к приему семаглутида Кривова назвала злокачественное образование щитовидной железы, панкреатит, сахарный диабет 1 типа, воспалительные заболевания кишечника. Также препараты на основе данного вещества нельзя назначать беременным женщинам. На фоне приема семаглутида могут возникать такие побочные эффекты как тошнота, рвота и диарея.

«Скрытая опасность заключается в том, что резкое снижение массы дела без работы с рационом может привести человека к расстройству пищевого поведения и вернуть вес в исходную точку. Человек не занимается физической активностью, не следит за питанием, он возвращается к обычной жизни, и наберет еще больше, чем удалось сбросить в процессе похудения», — заявила врач.

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