Индексаций пенсий с 1 февраля: кого она коснется и насколько повысят выплату

С 1 февраля в России ожидается индексация страховых пенсий. Кого она коснется и насколько повысят выплату, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.

По словам эксперта, согласно с. 6 ст. 75 Конституции РФ индексацию пенсии, то есть увеличение ее размера в связи с ростом инфляции и повышением МРОТ, осуществляют не реже одного раза в год.

«Вместе с тем, уже понятно, что страховые пенсии в 2025 году будут проиндексированы как минимум дважды. Так, 1 января текущего года страховые пенсии как работающих, так и уже неработающих наших пенсионеров уже были проиндексированы на 7,3%. 1 февраля 2025 года, наши сограждане могут ожидать еще одной индексации, поскольку по данным Росстата уровень инфляции на потребительском рынке превысил прогнозное значение и составил 9,52%», — пояснила экономист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Кроме того, в Минтруда уже подтвердили, что в феврале пенсии будут дополнительно проиндексированы на 2,2% задним числом.

«Таким образом, все получатели страховых пенсий, работающие и неработающие наши сограждане, а также военные пенсионеры, могут ожидать доиндексации денежных выплат уже в феврале 2025 года и доплату за январь. Например, если взять в расчет средний размер страховой пенсии в 2024 году в 23 405 рублей по данным Министерства труда, то уже по состоянию на 1 января 2024 года ее размер должен составить — 25 114 рублей, на 1 февраля — 25 667 рублей», — добавила Проданова.

Также эксперт подчеркнула, что индексация затронет порядка 37 миллионов человек.

«Например, ваша пенсия в январе месяце была 20 тыс. рублей. В феврале ее размер будет проиндексирован дополнительно на 2,2% и составит 20 440 рублей. Итого Ваши поступления в феврале сложатся из 20 440 рублей (февральская выплата) и плюс доплата за январь — 440 рублей», — заключила экономист.

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